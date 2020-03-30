Жизнь в Италии остановилась: журналистка поразила рассказом из самого ада коронавируса

Журналистка из Рима Анжела Джуффида рассказала, во что сейчас превратилась Италия после более чем месяца борьбы с коронавирусом.

Своими ощущениями она поделилась на страницах The Guardian.com. Автор вспоминает 23 февраля, когда в Италии объявили о драконовских мерах по борьбе с коронавирусом.

"В тот день я встала рано утром, чтобы прогуляться по озеру Альбано в Кастель-Гандольфо, примерно в 40 минутах езды от Рима. Я вышла из дома, взяв с собой блокнот и ручку. Через 20 минут поступило объявление о том, что 11 городов Италии – 10 в регионе Ломбардия, а также Венето, – будут закрыты.

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Сидя у озера, я почувствовала, что жизнь, которую мы знали, остановилось. К концу дня скончались три человека, и 152 были заражены.

Мы знали, что COVID-19 добрался до Италии в конце января, когда он был подтвержден у двух китайских туристов. Тогда мой сосед в Риме начал дезинфицировать перила на лестничной клетке и дверные ручки здания. "Ты никогда не знаешь, что тебя ждет", – сказал он однажды утром, выкуривая сигарету. Тогда я подумала, что это паранойя, не понимая, как то, что сейчас происходит в Китае, может достичь Европу", – описывает свои чувства журналистка.

theguardian.com

"Когда вспышка вируса внезапно появилась, она застала нас врасплох. В последние года я освещала землетрясение, лавину и обрушение моста в Генуе. Все это были трагедии, но причина и уровень разрушений были видны. А понимание вспышки коронавируса, особенно на ранних стадиях, было другим – в том смысле, что угроза существует, но ее нельзя увидеть и правильно понять", – говорится в статье.

Журналистка вспоминает, что попасть в закрытые города не было возможности, поэтому она оказалась в Милане 25 февраля, как можно ближе к эпицентру событий, а первый свой материал отправила из фойе гостиницы рядом с собором.

"Рядом сидела группа туристов, несколько раз они кашляли. Был ли у них коронавирус? Я стала более бдительной", – пишет Джуффида.

theguardian.com

Первое понимание масштабов трагедии пришло тогда, когда она поговорила с мэром Кастильоне-д'Адда, первого карантинного города Ломбардии.

"Менее чем за две недели город потерял 18 человек, одним из которых был 55-летний мужчина, у которого не было проблем со здоровьем ранее. Трое из пяти городских врачей находились на карантине, а двое других были госпитализированы, они заразились вирусом. "У нас много людей с высокой температурой, которые находятся дома, и к которым не может прийти врач", – сказал тогда градоначальник.

Однако в то время голоса медиков о том, что "это не хуже, чем грипп" или "миллионы умирают от гриппа" были сильнее".

theguardian.com

По словам корреспондента, в то время журналисты подвергались критике за то, что они используют коронавирус, чтобы быть в центре внимания.

"Видя, как мои друзья, которые занимаются малым бизнесом, беспокоятся за свои средства, я чувствовала себя виноватой. Но чем больше я писала, тем больше узнавала о вирусе. Я думала о семье, близких, друзьях, которые могли быть уязвимы для вируса. О тех, кто страдает от сахарного диабета или выздоравливает после рака, про тех, у кого проблемы с сердцем или давление. Вирус поражает больных и слабых. Люди умирали раньше времени, не зависимо от их возраста", – сказала журналистка.

"Когда мы рассказывали истории о жертвах, переполненных больницах и о том, как Италия борется, чтобы похоронить своих умерших, ужас вируса стал поражать людей, особенно за рубежом.

theguardian.com

Когда один читатель по электронной почте поблагодарил нас за ответственное освещение проблемы, я плакала.

Вся Италия находилась под замком почти три недели. Каждый день в 18.00 люди выстраивались, чтобы послушать "военный бюллетень", когда сообщали обновленную информацию о количестве погибших и зараженных.

В понедельник была надежда: в течение двух дней число умерших уменьшалось. Теперь у нас только надежда, что Италия скоро вернется. И когда это произойдет, я с нетерпением жду окончания похода вокруг озера Альбано", – так автор закончила свой рассказ.

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