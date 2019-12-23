Главная Новости
23 декабря • обновлено в 14:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Неуязвимых нет, жизнь полна неожиданностей

4.1т

Я не хотел вступать с ним в конфликт. Более того, я был открыт к общению. Хотя этот человек писал публично про меня гадости в фейсбуке, крыл трёхэтажным матом, затем обещал при встрече мне глаз на ж@пу натянуть. Я малеха напрягся, нашел его в оффлайне, приехал к нему на работу, чтобы дать ему возможность реализовать обещанное, а он глупышка орет "полиция" и прыгая с третьего этажа офиса ломает ногу. А я ведь хотел лишь поговорить. Но ничего. Он подлечится и я ему дам вторую попытку реализовать обещанное. Считаю, что таким образом мы сможем достичь взаимопонимания, минимизировать конфликтность в обществе и искореним брутальное поведение.

(с)из объяснения офицеру полиции.

Новости
"Слуги", хватит нас позорить

В общем будьте вежливы и будет вам счастье. И не считайте себя не уязвимыми. Жизнь полна неожиданностей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
16
Смешно
28
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
… и Родина щедро кормила меня Берёзиным трёпом, Берёзиным трё-о-пом… :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
И всё таки, надо было дать ему пинка!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги