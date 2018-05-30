"Жизнь наказала": беглая экс-соратница Януковича позлорадствовала над "гибелью" Бабченко

Беглая экс-член Партии регионов Елена Бондаренко назвала "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко, которое в итоге оказалось спецоперацией, "жизненным наказанием" за принятие стороны Украины в конфликте с Россией.

Кроме того, она намекнула на то, что ему умышленно выбрали такую "смерть", которую он считал невозможной в Украине (расстрел в собственном подъезде). Циничный пост Бондаренко разместила на своей странице в Facebook.

В нем она, помимо всего, выразила свое недоверие следствию из-за того, что в Украине склонялись к тому, что в "убийстве" Бабченко мог быть российский след. Также ее возмутила выложенная в сеть переписка журналиста с приятелем, в которой он утверждает, что Украина гораздо безопаснее России и здесь людей не стреляют по подъездам.

"Это переписка 2016 года. Это уже тогда, когда был убит у подъезда Бузина. Это уже тогда, когда в подъезде убит был Калашников. Это уже тогда, когда взорвали Шеремета в метрах ста от квартиры обитания. Как жизнь иногда наказывает человека за его очевидное нежелание выйти за рамки своих стереотипов, за узколобость, за отсутствие критического мышления, за попытку романтизировать совершенно антигуманные вещи и прикрывать настоящие преступления против человечности "высокими" и фальшивыми идеями", — высказалась Бондаренко, цинично выразив в конце поста соболезнования близким Бабченко.

На ее текст отреагировал политолог Алексей Голобуцкий, которого возмутила попытка экс-регионалки оправдать Россию, при том, что сама она сейчас находится в США, где после замужества живет ее дочь.

"Лена Бондаренко решила, что на другом континенте да под боком у Госдепа можно побыть "смелой": поиздеваться над Бабченко и немножко продемонстрировать алгоритм ФСБ выбора метода убийства. Мол, Бабченко охаял Россию и хвалил Украину, что тут "по подъездам людей не стреляют"? Ну так вот ему опровержение", — пишет он.

Голобуцкий также отметил, что не исключает такого развития событий, при котором сама Бондаренко может стать ближайшей жертвой зачистки ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая стало известно, что Бабченко на самом деле жив — его действительно пытались убить, но он стал членом спецоперации по задержанию преступника.