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"Живые трупы": в УПЦ МП отметились новым выпадом из-за Томоса

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Митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ МП) Лука заявил, что снятие анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария и признание Константинополем каноничными всех совершенных ими таинств, является "признанием трупа живым".

"Ничего не поменялось. Что сделал Константинополь? Он хочет признать труп живым. Давайте соберем научное сообщество, президент издаст указ, Верховная рада - закон, Академия наук напишет, что этот столб - живой. Он от этого станет живым? Вот что произошло", - сказал он в интервью BBC.

По его словам, решение синода Константинопольского патриархата, - "бумажка", и не дает права отпевать всех и вся. А последователи УПЦ КП и УАПЦ - "безблагодатные люди, живые трупы, лишенные божественной благодати, однозначно".

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"Теперь еще и Константинополь сюда присоединился. Если после 11 октября кто-то будет крещен в Константинопольской церкви, для меня это некрещеный человек", - добавил он.

Напомним, митрополит Лука вместе с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием присутствовал на заседании Синода Русской православной церкви 15 октября в Минске, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МПУАПЦРПЦКонстантинопольский патриархат
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Мир Миру
Мир Миру
Истеричному Митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому (УПЦ МП) Луке придется с успокоительными и почестями покинуть Русь-Украину, чтобы избежать ненужного негатива. Верующие НИЧЕГО не потеряют.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
московские попы выплядки чемодан вокзал расея или мы вам поможем
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Круглов Александр
Круглов Александр
Кожедуб Руслан, они вообще то - граждане Украине. А вот всех галицаев - в Польшу и границу Кресов вернуть на реку Збруч!
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Кожедуб Руслан, перчатки, ершик, унитаз. Помогать не будем.
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Круглов Александр
Круглов Александр
Правило 12 Святых Апостолов: "Аще кто из клира, или мирянин отлученный от общения церковного, или недостойный приятия в клир, отшед, в ином граде принят будет без представительной грамоты: да будет отлучен и приявший и приятый." (Ап. 13, 32, 33; IV Всел. 11, 13; Трул. 17; Антиох. 6, 7, 8, 11; Лаод. 41, 42; Сердик. 9; Карф. 23, 106). Так что войдя в общение с расстригой Денисенко иезуит Варфоломей сам себя отлучил от полноты Православия.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Круглов Александр,сынок, моя "пипетка" тебе рот разорвет, сейчас будешь проверять или завтра?
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Круглов Александр
Круглов Александр
Ohremenko Andrey,у тебя пипетка еще не выросла.
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