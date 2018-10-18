"Живые трупы": в УПЦ МП отметились новым выпадом из-за Томоса

Митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ МП) Лука заявил, что снятие анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария и признание Константинополем каноничными всех совершенных ими таинств, является "признанием трупа живым".

"Ничего не поменялось. Что сделал Константинополь? Он хочет признать труп живым. Давайте соберем научное сообщество, президент издаст указ, Верховная рада - закон, Академия наук напишет, что этот столб - живой. Он от этого станет живым? Вот что произошло", - сказал он в интервью BBC.

По его словам, решение синода Константинопольского патриархата, - "бумажка", и не дает права отпевать всех и вся. А последователи УПЦ КП и УАПЦ - "безблагодатные люди, живые трупы, лишенные божественной благодати, однозначно".

"Теперь еще и Константинополь сюда присоединился. Если после 11 октября кто-то будет крещен в Константинопольской церкви, для меня это некрещеный человек", - добавил он.

Напомним, митрополит Лука вместе с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием присутствовал на заседании Синода Русской православной церкви 15 октября в Минске, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.