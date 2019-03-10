"Живут во лжи и без будущего": Портников высказался об оккупированном Крыме

Крымский полуостров после аннексии превратился в худшую версию России.

Об этом идет речь в блоге публициста Виталия Портникова на OBOZREVATEL. По его словам, Крым является "зловещей карикатурой" на Россию и не имеет с ней практически ничего общего.

"Крым – худшая версия России потому, что его обитателей заставляют жить во лжи. Наверное, потому, что одно дело – говорить о патриотических чувствах с жителем Тулы или Архангельска, а другое – рассказывать о "любви к России" жителю Крыма – Крыма, который почти никогда не имел прямого отношения к "русскому миру", был скорее "русской дачей" или "русской базой", – написал Портников.

По его словам, Россия, аннексировав Крым, навредила не только украинцам и крымским татарам, но и самим россиянам.

"Кремль, похоже, отобрал будущее у всех крымчан – и у крымских татар, родину которых постепенно разрушает, и у украинцев, часть государства которых он дерзко присвоил, а также у этнических россиян, для которых создана иллюзия, что после нашествия они стали "жить в России", – считает публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее худшей версией России Крым назвал также глава МИД Украины Павел Климкин, чем вызвал огромный ажиотаж в сети.

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