|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Живут во лжи и без будущего": Портников высказался об оккупированном Крыме

8.8тЧитать материал на украинском

Крымский полуостров после аннексии превратился в худшую версию России.

Об этом идет речь в блоге публициста Виталия Портникова на OBOZREVATEL. По его словам, Крым является "зловещей карикатурой" на Россию и не имеет с ней практически ничего общего.

"Крым – худшая версия России потому, что его обитателей заставляют жить во лжи. Наверное, потому, что одно дело – говорить о патриотических чувствах с жителем Тулы или Архангельска, а другое – рассказывать о "любви к России" жителю Крыма – Крыма, который почти никогда не имел прямого отношения к "русскому миру", был скорее "русской дачей" или "русской базой", – написал Портников.

Новости
"Крым наш, Донбасс не ваш": Портников предупредил о новой угрозе от России

По его словам, Россия, аннексировав Крым, навредила не только украинцам и крымским татарам, но и самим россиянам.

"Кремль, похоже, отобрал будущее у всех крымчан – и у крымских татар, родину которых постепенно разрушает, и у украинцев, часть государства которых он дерзко присвоил, а также у этнических россиян, для которых создана иллюзия, что после нашествия они стали "жить в России", – считает публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее худшей версией России Крым назвал также глава МИД Украины Павел Климкин, чем вызвал огромный ажиотаж в сети.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
6
6
Смешно
25
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Анисимова Светлана
Анисимова Светлана
А чего ваш "министр" чугункин родню то с Крыма не заберет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Северг Олег
Северг Олег
Какие жалкие. Как брошенная баба стоят под дверью, скулят, и обещают что в без них пропадут. Уйдите убогие. Вся ваша Украина страна без будущего, набравшая кредитов по которым расплачиваться будут несколько поколений, ничего не сумевшая создать, получившая всего за 27 лет своего существования репутацию побирушек, страны лакеев и ублюдков готовых лизать господские сапоги, разорившиеся, промотавшие всё что своровали у СССР и скатившиеся на самое дно в глазах русских людей. Когда то русские уважали украинцев а теперь хохол в глазах русского это в первую очередь низкое и продажное существо. А во вторую бесконечно глупый жлоб. И не таким как вы рассказывать Крыму который собственный ВВП увеличил в 2 раза уйдя из Укоаины что у них нет будущего.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Северг Олег, напористость у тебя приличная, но мозгов недостаточно. Стиль у тебя чисто ругательный, это может вызвать даже эффект обратный, тому, что желают твои хозяева. Из тебя (или из программистов закодировавших тебя) фонтанирует НАЦИСТСКОЕ превосходство по национальному признаку. ТЫ ощущаешь себя арийцем, сверхчеловеком, только потому, что ты русский, хотя и очевидный осел.)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Галенко Николай
Галенко Николай
Власть в России рано или поздно поменяется и никто не звхочет нести ответственность за сумасшедшего предшественника. Вот тогда и наступит "момент истины", все понаехавшие незаконно в Крым должны будут убратся,все сотрудничавшие с оккупантами во власти, лишены Украинского гражданства до статуса "резидент", пожизненно. Крым должен стать законной родиной кырымлы с соответствующим статусом и узаконенной квотой предстаительства во всех ветвях вдасти.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Северг Олег, " Галенко Николай, Протрезвей. Такая идиотка. Никогда русские по своей воле Крым не отдадут и лучше бы вам забыть слово Крым навсегда."___Сейчас у русских своей воли нет, есть воля фюрера Путлера. Сдохнет фюрер и сдуются русские.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Северг Олег
Северг Олег
Галенко Николай, Протрезвей. Такая идиотка. Никогда русские по своей воле Крым не отдадут и лучше бы вам забыть слово Крым навсегда. Хватит унижаться и скулить под дверью. Вас вышвырнули вон. Идите своей дорогой. Крыму вы больше не нужны. Вас ждёт запад и работа в Польше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наши блоги