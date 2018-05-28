Живут как в аду: журналисты показали "секретную тюрьму" для особых детей на Львовщине

Во Львовской области журналисты обнаружили интернат для детей с особенными потребностями, где царит ужасная атмосфера.

Дети из Роздольского интерната живут в старинном замке 1681 года, забытом на окраинах Львовщины, сообщает ТСН.

Когда-то здесь был женский монастырь, потом дом инвалидов. Но инвалидов вывезли еще дальше, а сюда, подальше от людских глаз, начали свозить этих детей. Так строилась советская система – нормальные люди не должны были видеть ад так близко. Когда-то их было 140, сейчас – только 80.

Работников сократили, а оставшиеся получают мизерную зарплату. В психиатрическом учреждении с восьмьюдесятью больными психиатр работает на полставки до обеда. Два педагога работают, потому что других сократили.

В палате для особо тяжелых детей живут восемь воспитанников. Телевизор показывает не мультики, а рассказывает им о тонкостях рыбалки. Дети и взрослые, которые могут самостоятельно передвигаться, сидят по комнатам. Учебные классы действуют лишь тех, кто, по мнению персонала, может учиться.

В Украине около 50 таких заведений, в них около шести тысяч молодых людей до 35 лет, треть из которых – дети. Детские дома-интернаты подчиняются не образовательному ведомству, а Минсоцполитики, и со времен независимости не сильно изменились.

В интернат без предупреждения посетил уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба. "Это тюрьма", - сказал он про интернат, увидев, как живут здесь дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Украине вспыхнул громкий скандал в интернате для сирот - директор побоями "воспитывала" 14-летнего сироту.