Животные уязвимы к COVID-19, под угрозой могут оказаться редкие виды – ученые

Многие животные, среди которых – редкие виды приматов и морских млекопитающих, могут быть уязвимы к COVID-19.

К такому выводу с помощью геномного анализа пришла международная группа исследователей из Калифорнийского университета в Дейвисе (США), передает Medical Xpress.

Ученые использовали геномный анализ для сравнения основного клеточного рецептора вируса у людей – ангиотензинпревращающего фермента-2 или ACE2 – у 410 различных видов позвоночных, включая птиц, рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих.

Уточняется, что 25 аминокислот белка ACE2 у человека важны для проникновения нового вируса в клетки организма. ACE2 обычно обнаруживается во многих различных типах клеток и тканей, включая эпителиальные клетки носа, рта и легких.

"Предполагается, что животные, у которых все 25 аминокислотных остатков соответствуют человеческому белку, подвергаются наибольшему риску заражения SARS-CoV-2 через ACE2", – сказала автор исследования Джоана Дамас.

"Прогнозируется, что риск будет уменьшаться по мере того, как остатки связывания ACE2 конкретного вида будут отличаться от человеческого", – добавила она.

Ученые подчеркнули, что около 40% видов животных, потенциально восприимчивых к SARS-CoV-2, классифицируются Международным союзом охраны природы как "находящиеся под угрозой".

"Эти данные служат важной отправной точкой для выявления уязвимых и находящихся под угрозой популяций животных, подверженных риску заражения. Мы надеемся, что это послужит вдохновением для практики, которая защищает здоровье как животных, так и человека во время пандемии", – сказал ведущий автор исследования Харрис Левин, профессор эволюции и экологии Калифорнийского университета.

Очень высокому риску заражения, в частности, подвержены некоторые находящиеся под угрозой исчезновения виды приматов, такие как западная низменная горилла, суматранский орангутан и северный белощекий гиббон.

К группе повышенного риска также относятся морские млекопитающие, такие как серые киты и афалины, а также китайские хомяки.

Было обнаружено, что домашние животные, такие как кошки, крупный рогатый скот и овцы, имеют средний риск инфицирования, а собаки, лошади и свиньи имеют низкий риск связывания ACE2 с вирусом.

Также было обнаружено, что летучие мыши имеют очень низкий риск заражения новым коронавирусом через рецептор ACE2. В исследовании поддерживается идея о том, что в передаче вируса от летучей мыши к человеку участвовали один или несколько промежуточных видов.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй волны COVID-19 можно избежать, поскольку сейчас у медиков есть достаточно инструментов для предотвращения распространения инфекции, заявил помощник главы Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуэрра.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!