"Животные!" Фото из поезда в Харькове шокировали украинцев

В сети появились фото из электрички в Харькове, где неизвестные оставили отходы после трапезы.

Снимки опубликовал в Facebook глава Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Геннадий Борисичев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что пассажиры оставили кожуру и косточки от арбуза прямо на сидениях.

Кадры из поезда в Харькове шокировали украинцев dozor.kharkov.ua

"Самое страшное ни то, что такие люди уже есть в нашем обществе, а то, что они будут размножаться. Там же кроме инстинктов ничего нет", – отреагировал Борисичев.

В Харькове в электричке оставили мусор Facebook Геннадия Борисичева

Пользователей возмутило зрелище в вагоне. "Свинство", "Ужас, животные", "Быдло", "Народ деградирует", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинском поезде у пассажиров во время сна украли обувь.

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