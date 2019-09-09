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10 сентября • обновлено в 06:35
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"Животные!" Фото из поезда в Харькове шокировали украинцев

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В сети появились фото из электрички в Харькове, где неизвестные оставили отходы после трапезы.

Снимки опубликовал в Facebook глава Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Геннадий Борисичев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что пассажиры оставили кожуру и косточки от арбуза прямо на сидениях.

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Кадры из поезда в Харькове шокировали украинцев

Кадры из поезда в Харькове шокировали украинцев

dozor.kharkov.ua

"Самое страшное ни то, что такие люди уже есть в нашем обществе, а то, что они будут размножаться. Там же кроме инстинктов ничего нет", – отреагировал Борисичев.

В Харькове в электричке оставили мусор

В Харькове в электричке оставили мусор

Facebook Геннадия Борисичева

Пользователей возмутило зрелище в вагоне. "Свинство", "Ужас, животные", "Быдло", "Народ деградирует", – написали в комментариях.

"Животные!" Фото из поезда в Харькове шокировали украинцев
"Животные!" Фото из поезда в Харькове шокировали украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинском поезде у пассажиров во время сна украли обувь.

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Место
Украина Харьков
Тег
поезд
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Ашотакова? В Европе все так делают.
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Иванов Славик
Иванов Славик
Рогули срут везде - в поезде на сиденьях , в туалете мимо толчка ！ Воспитание....
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Типичные укроинцы-хоxлы. То же самое они в этом году пытались оставить на пляжах Крыма. Но крымчане заставляли их всё забирать с собой или жрать на месте.
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