"Живого места не осталось": помилованный Путиным узник сделал признание о плене

Российские медики ежедневно делали различные анализы крови политическому узнику Кремля Александру Кольченко во время его голодовки в тюрьме, из-за чего у него на руках не было живого места от уколов.

Об этом Кольченко рассказал по своему возвращению в Украину в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября, передает Громадське. По его словам, к таким придирчивым медицинским обследованиям он относился как к рабочей ситуации.

Александр Кольченко 24 канал

"Во время голодовки я несколько дней пил одну воду, ничего другого. Ежедневно по несколько раз у меня брали кровь на сахар, глюкометр не работал. Ни одного живого места не было на пальцах. Все исколотые были. Я жаловался постоянно, постоянно проверки были. Подбросили им работки. Но им полезно, чтобы не расслаблялись. Они там, наверное, перекрестились, когда я уехал", – предположил Кольченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, политзаключенный Кремля Александр Кольченко, который 7 сентября вернулся в Украину, заявил, что не подписывал прошение о помиловании. В СИЗО в Москве, как рассказал украинец, его завели в кабинет, где сотрудник дал образец на просьбу.

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