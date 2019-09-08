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8 сентября • обновлено в 12:51
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"Живого места не осталось": помилованный Путиным узник сделал признание о плене

4.6т Читать материал на украинском

Российские медики ежедневно делали различные анализы крови политическому узнику Кремля Александру Кольченко во время его голодовки в тюрьме, из-за чего у него на руках не было живого места от уколов.

Об этом Кольченко рассказал по своему возвращению в Украину в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября, передает Громадське. По его словам, к таким придирчивым медицинским обследованиям он относился как к рабочей ситуации.

Александр Кольченко

Александр Кольченко

24 канал

"Во время голодовки я несколько дней пил одну воду, ничего другого. Ежедневно по несколько раз у меня брали кровь на сахар, глюкометр не работал. Ни одного живого места не было на пальцах. Все исколотые были. Я жаловался постоянно, постоянно проверки были. Подбросили им работки. Но им полезно, чтобы не расслаблялись. Они там, наверное, перекрестились, когда я уехал", – предположил Кольченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, политзаключенный Кремля Александр Кольченко, который 7 сентября вернулся в Украину, заявил, что не подписывал прошение о помиловании. В СИЗО в Москве, как рассказал украинец, его завели в кабинет, где сотрудник дал образец на просьбу.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Кольченко
Место
Украина
Теги
обмен пленные моряки военнопленные Новости России
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну начались "херойские саги из плену"",еще че то с этим питором ковырялись,надо было шланг в дупу и ведро борща вливать,пусть голодает неделю потом, так бы и до конца срока кушал утырок.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Оправдал свою фамилию)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Я жаловался постоянно". Так себе способ борьбы с агрессором. Равносильно, напустить себе в шаровары. Какая страна, такие и герои.
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