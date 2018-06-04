Живодер или тролль? Провокационные посты бойца АТО о котах разделили украинцев

Украинский боец Дмитро Майдан своими постами в Facebook о котах разделил пользователей соцсетей на два лагеря: одни считают его живодером, другие уверены, что это своеобразный черный юмор.

"Мой предпоследний пост с котиками и стишком вызвал нешуточное горение пердаков. Я рад бы написать, что у ваты, но нет - у "своих" вроде бы... Дорогие камрады, я разочарован вами. В ваших комментариях чувствуется эмоциональный голод, а вот голода интеллектульного нет. Вам можно скормить любую ху*ню, главное с эмоциями и надрывом. Уверен, что если следующий мой пост будет без фото, но со стишком, скажем типа "...на заре ты кота не ищи" - вы опять будете истерить и бесноваться", - написал он в ответ на критику.

"Так, дорогие друзья, посмотрел несколько скриншотов относительно гражданина, предположительно травящего котов собакой. Лично мне изложенного хватает для предположения, что человек не шутил. А если и шутил, то голова у человека не очень на месте. АПД. Сейчас персонаж уверяет, что это юмор такой, а его друзья - что это он прицельно троллит кого-то из своих подписчиков. Однако же: "Іван Лапченко Да нет, не стеб. Общались раньше уже на тему собак. Говорили про людей и про выгул черного терьера на поводке, но без намродника. Про кошек было просто сказано, что ест", - написал блогер Виктор Трегубов.

"А был нормальным чуваком, воевал, общались. Но травить системно своими собаками кошек и радостно публиковать про это отчёты в сети - этот чувак не из моего круга друзей. Что за время пошло?" - возмущен Андрей Иванченко.

В комментариях к постам Майдана пользователи поддерживают его и говорят, что понимают эти шутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве живодер поджег кота.