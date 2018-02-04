"Живите дома": в Крыму ополчились на "понаехавших" россиян

В оккупированном Россией Крыму начался скандал из-за переезжающих туда жителей РФ.

Реакцию крымчан привели в микроблоге "Крымский бандеровец" в Twitter, где опубликовали скриншоты обсуждения о переезде в Крым в паблике "Подслушано Симферополь".

"Крым. Оккупанты из Красноярска прорываются в Симферополь. Начался традиционный срач. Все ненавидят понаехавших. Прочтите", - сказано в сообщении.

Переписка свидетельствует о том, что местные жители ополчились на "понаехавших" россиян и не рады видеть их на своей территории.

"Здесь вас не ждут и здесь вам не рады", - отрезали жители Крыма.

"Жить всегда лучше дома, а не на орендах", - пишут в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Россия устроила на полуострове Крым "мягкую" депортацию.