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"Живите дома": в Крыму ополчились на "понаехавших" россиян

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В оккупированном Россией Крыму начался скандал из-за переезжающих туда жителей РФ.

Реакцию крымчан привели в микроблоге "Крымский бандеровец" в Twitter, где опубликовали скриншоты обсуждения о переезде в Крым в паблике "Подслушано Симферополь".

"Крым. Оккупанты из Красноярска прорываются в Симферополь. Начался традиционный срач. Все ненавидят понаехавших. Прочтите", - сказано в сообщении.

Переписка свидетельствует о том, что местные жители ополчились на "понаехавших" россиян и не рады видеть их на своей территории.

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"Здесь вас не ждут и здесь вам не рады", - отрезали жители Крыма.

"Жить всегда лучше дома, а не на орендах", - пишут в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Россия устроила на полуострове Крым "мягкую" депортацию.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаСимферополь
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