"Живите дома": в Крыму ополчились на "понаехавших" россиян

В оккупированном Россией Крыму начался скандал из-за переезжающих туда жителей РФ.
Реакцию крымчан привели в микроблоге "Крымский бандеровец" в Twitter, где опубликовали скриншоты обсуждения о переезде в Крым в паблике "Подслушано Симферополь".
"Крым. Оккупанты из Красноярска прорываются в Симферополь. Начался традиционный срач. Все ненавидят понаехавших. Прочтите", - сказано в сообщении.
Переписка свидетельствует о том, что местные жители ополчились на "понаехавших" россиян и не рады видеть их на своей территории.
"Здесь вас не ждут и здесь вам не рады", - отрезали жители Крыма.
"Жить всегда лучше дома, а не на орендах", - пишут в сети.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Россия устроила на полуострове Крым "мягкую" депортацию.
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