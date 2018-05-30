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Живи сто лет: в сети ликуют из-за "воскрешения" Бабченко

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Не успело общество оплакать гибель российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, как выяснилось, что покушение было инсценировано.

Это вызвало шок и облегчение в сети. Пользователи активно начали обсуждать эту тему, радуясь и ругаясь одновременно.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что гордится СБУ и пожелала Бабченко жить долго и счастливо.

"СБУ Василий Сергеевич и все ребята. Вы просто герои! Горжусь. Мы в Минске счастливы, это мотивирует! Ура, Аркадий, живи долго и счастливо! Дополнительный бонус и плюс - как засветилась пятая колонна, и всякие фомы неверующие в Украине. А мы в Украине верим", – написала она.

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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк поздравил украинские спецслужбы с успешной операцией, напомнив о преступлениях президента РФ Владимира Путина.

"Аркадий Бабченко жив! Организатор теракта арестован! Истинный респект СБУ, МВД, ГПУ! Блестящая и суперпрофессиональный спецоперация украинских правоохранителей! Это еще одно весомое и безупречное доказательство непосредственной террористической деятельности российских спецслужб и совершения ими заказных кровавых политических убийств на территории Украины! Путин – с*ка! Сколько еще тебе нужно пролить невинной человеческой крови? Циничная и подлая тварь", – написал он.

В свою очередь, журналист Евгений Скрипин напомнил, что информация у российской стороны о смерти Бабченко была практически сразу после распространения новости в сети.

"Бабченко живой. Его показали на брифинге СБУ. По словам главы СБУ - это была спецоперация по предотвращению покушения на журналиста и наблюдением за реакцией России. Интересно то, что на Совбезе у чувака от "рашки" инфа про Бабченко была на бумажке уже сразу после "убийства", а СК завел дело об убийстве через пол часа после "смерти". Такие дела", – отметил он.

Журналист Денис Казанский пожелал Бабченко жить сто лет.

"Бабченко, живи сто лет. Что ж, в нынешней ситуации остается только пожалеть Романа Бессмертного, которому вчера так наломали выдвижение в президенты", – сказал Казанский.

"Бабченко, с*кин сын, спасибо что живой. Но я тебе дам такой щелбан при встрече", – написал журналист Сергей Гришин в Facebook.

В свою очередь главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч рассказал, что у него должен был выйти выпуск в типографию о гибели журналиста.

"У меня через полчаса убитый Бабченко должен уходить на обложке в типографию. Вместе со статьей внутри. Что мне теперь поставить на обложку? Бабченко жив? Ну кто же так делает. Нет, ну хорошо, конечно, что он жив. Но как-то это странно", – написал он.

Журналист Остап Ярыш на своей странице в Facebook пошутил, что у него сложилось впечатление, будто посмотрел серию Шерлока Холмса.

"Такое впечатление, будто только что посмотрел первую серию третьего сезона Шерлока вживую", – написал он.

Также, журналист телеканала "Прямий" Мирослава Альте отметила, что это был ценный урок и для людей, и для самого Бабченко.

"Ну и ну. Сколько сотен людей мгновенно стали счастливыми. Это хороший урок. А еще Аркадий, пролистав отметки с собой, узнает насколько любят его все те, с кем приходилось иметь дело или разговор. Очень показательный урок. Так или иначе, но многим это было нужно, чтобы понять, как мало нам надо чтобы оценить ценность жизни", – отметила она.

Журналист "Эхо Москвы" Александр Плющев написал, что ему в первый раз не придется жалеть о том, что на полпути возвращается домой в связи с радостной новостью.

"Вот так, едешь на самокате до метро поминать Бабченко, а пока не мог оторвать рук от руля, выясняется, что он живой. Первый раз не жалею, что придется на полпути возвращаться домой", – пошутил он.

"Кроме того, что человек жив, меня порадовало еще кое-что. Как "всрлс" МИД России, которое не знало об инсценировке (вот здесь браво, СБУ)", – написала PR менеджер Warner Bros. Pictures Украина Анна Бойко.

Журналист Екатерина Лихогляд отметила, что соседи Аркадия Бабченко не знают, что делать с цветами, которые принесли под парадное.

"А что с цветами теперь делать?", - растерянно спрашивают соседи. "Оставьте, - говорю ему будет приятно", - написала она в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация об "убийстве" Бабченко появилась вечером, 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая СБУ обнародовала информацию, что это на самом деле было спецоперацией.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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