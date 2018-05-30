Живи сто лет: в сети ликуют из-за "воскрешения" Бабченко

Не успело общество оплакать гибель российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, как выяснилось, что покушение было инсценировано.

Это вызвало шок и облегчение в сети. Пользователи активно начали обсуждать эту тему, радуясь и ругаясь одновременно.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что гордится СБУ и пожелала Бабченко жить долго и счастливо.

"СБУ Василий Сергеевич и все ребята. Вы просто герои! Горжусь. Мы в Минске счастливы, это мотивирует! Ура, Аркадий, живи долго и счастливо! Дополнительный бонус и плюс - как засветилась пятая колонна, и всякие фомы неверующие в Украине. А мы в Украине верим", – написала она.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк поздравил украинские спецслужбы с успешной операцией, напомнив о преступлениях президента РФ Владимира Путина.

"Аркадий Бабченко жив! Организатор теракта арестован! Истинный респект СБУ, МВД, ГПУ! Блестящая и суперпрофессиональный спецоперация украинских правоохранителей! Это еще одно весомое и безупречное доказательство непосредственной террористической деятельности российских спецслужб и совершения ими заказных кровавых политических убийств на территории Украины! Путин – с*ка! Сколько еще тебе нужно пролить невинной человеческой крови? Циничная и подлая тварь", – написал он.

В свою очередь, журналист Евгений Скрипин напомнил, что информация у российской стороны о смерти Бабченко была практически сразу после распространения новости в сети.

"Бабченко живой. Его показали на брифинге СБУ. По словам главы СБУ - это была спецоперация по предотвращению покушения на журналиста и наблюдением за реакцией России. Интересно то, что на Совбезе у чувака от "рашки" инфа про Бабченко была на бумажке уже сразу после "убийства", а СК завел дело об убийстве через пол часа после "смерти". Такие дела", – отметил он.

Журналист Денис Казанский пожелал Бабченко жить сто лет.

"Бабченко, живи сто лет. Что ж, в нынешней ситуации остается только пожалеть Романа Бессмертного, которому вчера так наломали выдвижение в президенты", – сказал Казанский.

"Бабченко, с*кин сын, спасибо что живой. Но я тебе дам такой щелбан при встрече", – написал журналист Сергей Гришин в Facebook.

В свою очередь главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч рассказал, что у него должен был выйти выпуск в типографию о гибели журналиста.

"У меня через полчаса убитый Бабченко должен уходить на обложке в типографию. Вместе со статьей внутри. Что мне теперь поставить на обложку? Бабченко жив? Ну кто же так делает. Нет, ну хорошо, конечно, что он жив. Но как-то это странно", – написал он.

Журналист Остап Ярыш на своей странице в Facebook пошутил, что у него сложилось впечатление, будто посмотрел серию Шерлока Холмса.

"Такое впечатление, будто только что посмотрел первую серию третьего сезона Шерлока вживую", – написал он.

Также, журналист телеканала "Прямий" Мирослава Альте отметила, что это был ценный урок и для людей, и для самого Бабченко.

"Ну и ну. Сколько сотен людей мгновенно стали счастливыми. Это хороший урок. А еще Аркадий, пролистав отметки с собой, узнает насколько любят его все те, с кем приходилось иметь дело или разговор. Очень показательный урок. Так или иначе, но многим это было нужно, чтобы понять, как мало нам надо чтобы оценить ценность жизни", – отметила она.

Журналист "Эхо Москвы" Александр Плющев написал, что ему в первый раз не придется жалеть о том, что на полпути возвращается домой в связи с радостной новостью.

"Вот так, едешь на самокате до метро поминать Бабченко, а пока не мог оторвать рук от руля, выясняется, что он живой. Первый раз не жалею, что придется на полпути возвращаться домой", – пошутил он.

"Кроме того, что человек жив, меня порадовало еще кое-что. Как "всрлс" МИД России, которое не знало об инсценировке (вот здесь браво, СБУ)", – написала PR менеджер Warner Bros. Pictures Украина Анна Бойко.

Журналист Екатерина Лихогляд отметила, что соседи Аркадия Бабченко не знают, что делать с цветами, которые принесли под парадное.

"А что с цветами теперь делать?", - растерянно спрашивают соседи. "Оставьте, - говорю ему будет приятно", - написала она в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация об "убийстве" Бабченко появилась вечером, 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая СБУ обнародовала информацию, что это на самом деле было спецоперацией.