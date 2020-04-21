"Живется жутко, в долгах как в шелках!" Украинцы упрекнули Зеленского за "эпоху бедности"

В социальных сетях активно обсуждали "конец эпохи бедности". Билорд с такой надписью появился в стране в день второго тура выборов президента Украины 21 апреля 2019 года.

Год спустя украинцы в соцсетях высказывались об этом под постом сообщества OBOZREVATEL на Facebook. Отметим, что по результатам обработки 100% бюллетеней большинство голосов (73,23 %) получил Владимир Зеленский.

В комментариях пользователи иронично отмечали, что нужно дать президенту еще 100 дней для изменений в стране.

Билборд "Конец эпохи бедности"

"Та подождем еще сто дней. Может что-то изменится. Хоть конец эпохи карантина настанет. А там как-то выживем", "За год? От конца эпохи бедности до надо выжить! Как там в том году говорили фанаты Зеленского, "на хлеб не намажешь!" Получите в полном объеме улучшение", "Все, эпоха бедности закончилась, началась эпоха выживания", "Живется жутко, в долгах как в шелках. Такой дряни не было ни при одной власти", "Конец эпохи бедности у Ермака и его брата", "Ужас. Началась эпоха борьбы за выживание. 73% о чем вы думали когда голосовали за Зеленского", "Живем весело, только очень хочется плакать", – писали в сети.

Добавим, что запись лайкнули более 300 пользователей. Пост набрал свыше 150 комментариев и десятки перепостов.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты "задали" Зеленскому ряд вопросов, которые он озвучил на дебатах с пятым президентом Петром Порошенком 19 апреля 2019 года, но на которые сам не дал ответа за первый год своего президентства.