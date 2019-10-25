"Живем красиво": девушка из "ДНР" описала "прелести" жизни с оккупантами

Девушка, которая живет на оккупированной части Донецкой области, рассказала, как ограничивают свободу жителей в "ДНР".
Видео с ее признаниями опубликовал в Twitter блогер Vіtаuskаs. Девушка призналась, что в ночное время улицы "ДНР" пустеют.
"На улицу можно выйти только если ты быстро бегаешь, есть плащ-невидимка или ты можешь передвигаться ползком. Полиция ночью работает особо бдительно. Ночью не работает ни одно заведение. Ни магазины, ни кафе. Гвоздь программы - ночные клубы до 10 вечера", - рассказала она.
"Что сказать? Живем красиво, "ДНР" спасибо", - иронически подытожила девушка.
"ДНР". Маленькая Швейцария без солдат НАТО, "биндероацев" и прочих фашистов. И украинским языком тоже больше никто не пытает 😊 pic.twitter.com/5JEFRLF5x3— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) October 25, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе организовывают перевозки между "ДНР" и "ЛНР", которые окрестили "международными".
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