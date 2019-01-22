"До сих пор тяжело понять": украинцам признались, откуда взялся главный символ Дня Соборности

Идею первой живой цепи единения украинцы позаимствовали у балтийских республик. Это была лишь часть блока прогрессивных идей, которые нашли отражение в Украине.

Об этом в эфире ObozTV рассказал ветеран АТО, эксперт Института международного центра демократии Евгений Дикий. По его словам, прототипом акции стал так называемый "Балтийский путь", который соединил Таллин, Ригу и Вильнюс.

"В той "живой цепи" участие приняло около 700 тыс. человек. Мне до сих пор тяжело понять, как же мы координировались. Не было соцсетей, не было интернета в принципе. Мобильных телефонов не было. Были домашние телефоны и телефоны-автоматы в будках", – добавил Дикий.

Он напомнил, что в 1989-м году, в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, прошла одна из решающих акций, которая четко задекларировала, что СССР близится к концу и движение народов к независимости уже не остановить. Это и был знаменитый "Балтийский путь".

Цепь единства ТСН

"Нас настолько захватила эта идея, что мы решили: нам тоже так надо. И тут как раз в январе кто-то сказал, что лучший момент, когда можно показать единство страны – это дата, когда страна заявила всему миру, что хочет быть единой. Так и возникла идея живой цепи, которая соединила Львов, Киев и Харьков", – пояснил ветеран.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2018 году в Киеве активисты объединились в живую цепь единения ко Дню соборности Украины. Участники акции собрались на мосту Патона, объединив таким образом левый и правый берега Днепра, и Украину в целом.

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