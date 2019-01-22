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"До сих пор тяжело понять": украинцам признались, откуда взялся главный символ Дня Соборности

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Идею первой живой цепи единения украинцы позаимствовали у балтийских республик. Это была лишь часть блока прогрессивных идей, которые нашли отражение в Украине.

Об этом в эфире ObozTV рассказал ветеран АТО, эксперт Института международного центра демократии Евгений Дикий. По его словам, прототипом акции стал так называемый "Балтийский путь", который соединил Таллин, Ригу и Вильнюс.

"В той "живой цепи" участие приняло около 700 тыс. человек. Мне до сих пор тяжело понять, как же мы координировались. Не было соцсетей, не было интернета в принципе. Мобильных телефонов не было. Были домашние телефоны и телефоны-автоматы в будках", – добавил Дикий.

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Он напомнил, что в 1989-м году, в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, прошла одна из решающих акций, которая четко задекларировала, что СССР близится к концу и движение народов к независимости уже не остановить. Это и был знаменитый "Балтийский путь".

Цепь единства

Цепь единства

ТСН

"Нас настолько захватила эта идея, что мы решили: нам тоже так надо. И тут как раз в январе кто-то сказал, что лучший момент, когда можно показать единство страны – это дата, когда страна заявила всему миру, что хочет быть единой. Так и возникла идея живой цепи, которая соединила Львов, Киев и Харьков", – пояснил ветеран.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2018 году в Киеве активисты объединились в живую цепь единения ко Дню соборности Украины. Участники акции собрались на мосту Патона, объединив таким образом левый и правый берега Днепра, и Украину в целом.

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Темы
День Соборности УкраиныПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Евгений Дикий
Место
Украина
Теги
праздникУкраина
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andrei andrei
andrei andrei
Главный символ сборности - 162-см плешивый степка-кошкодав! Сугс!
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andrei andrei
andrei andrei
Дебилы, то была Балтийская цепочка, а не путь. Путь у них - в никуда. Це ж тупик Европы, олухи. А до хохлов через 30 лет дошло. Почти как до эстов. Или жирафы😁
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Не соборности, а распадности.
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