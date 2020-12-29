Живая или искусственная: украинцы рассказали, какая елка лучше. Опрос
Украинцы высказались против вырубки елок на Новый год 2021 и предпочитают украсить искусственную. В то же время многие также использует веточки живого деревца для праздничного запаха в доме.
Об этом они рассказали в опросе, ответив корреспонденту OBOZREVATEL, "какую елку вы ставите у себя дома – искусственную или живую и почему такой выбор?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У нас уже лет десять дома искусственная. Жалко выбрасывать дерево, особенно елку: они же так трудно приживаются. Поэтому только искусственная – она не осыпается, не нужно убирать, сложил и имеешь на следующий год уже готовое дерево", – призналась одна из респонденток.
Ее мнение поддержали другие опрошенные, добавив, что нужно заботиться об экологии и не рубить деревья, чтобы после праздников их просто выбросить.
"Если хочется настоящую, то можно с веточек сделать", – посоветовали они.
Хотя многие граждане считают, что на Новый год нужно ставить исключительно живую елку, поскольку только с ней в доме якобы будет царить праздничное новогоднее настроение.
"Потому что атмосфера (праздничная. – Ред.) в доме накаляется. Это естественность. И для детей, чтобы они чувствовали праздник. А искусственная не дает никакого эффекта", – убежден украинец.
Еще некоторые отметили, что хотел бы поставить живую елку в горшке, которую потом можно высадить на улице. Однако в этом году все же будут украшать дома искусственное деревце.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
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