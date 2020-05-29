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30 мая • обновлено в 01:17
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Житомир, Кагарлык, Бровары: украинцы дали оценку всплеску насилия в стране

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Большинство опрошенных украинцев считают, что в Украину вернулись 1990-е годы, когда был разгул бандитизма.

Такое мнение в связи со всплеском насилия в Житомирской области, Кагарлыку и Броварах высказали во время опроса, проведенного среди зрителей программы "Свобода слова Савика Шустера".

Так, подавляющее большинство – 68,2% назвали эти события "возвращением 90-х". одиночными случаями их считают лишь 31,8% опрошенных. Всего в голосовании приняли участие 14 186 человек.

Житомир, Кагарлык, Бровары: украинцы дали оценку всплеску насилия в стране

Также большинство опрошенных ощутили угрозу для себя, когда услышали об изнасиловании женщины в Кагарлыке. Утвердительно ответили 67,94%, другого мнения придерживаются лишь 32,06%. В голосовании приняли участие 12 672 человека.

Житомир, Кагарлык, Бровары: украинцы дали оценку всплеску насилия в стране

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Перестрелка в Броварах Массовое убийство на Житомирщине Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
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