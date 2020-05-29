Житомир, Кагарлык, Бровары: украинцы дали оценку всплеску насилия в стране

Большинство опрошенных украинцев считают, что в Украину вернулись 1990-е годы, когда был разгул бандитизма.

Такое мнение в связи со всплеском насилия в Житомирской области, Кагарлыку и Броварах высказали во время опроса, проведенного среди зрителей программы "Свобода слова Савика Шустера".

Так, подавляющее большинство – 68,2% назвали эти события "возвращением 90-х". одиночными случаями их считают лишь 31,8% опрошенных. Всего в голосовании приняли участие 14 186 человек.

Также большинство опрошенных ощутили угрозу для себя, когда услышали об изнасиловании женщины в Кагарлыке. Утвердительно ответили 67,94%, другого мнения придерживаются лишь 32,06%. В голосовании приняли участие 12 672 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 22 мая в Житомирской области мужчина расстрелял семерых человек, с которыми отдыхал на природе.

В Кагарлыцком отделе полиции избили и изнасиловали 26-летнюю женщину. Задержаны двое подозреваемых, а руководство отдела отстранено.

29 мая в Броварах группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские вступили в перестрелку с нападавшими.

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