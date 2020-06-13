Жителям Донецка напомнили, как Россия их использует: на город сбросили листовки
На оккупированный Россией Донецк сбросили листовки, чтобы напомнить местным жителям о том, как их используют оккупанты.
Соответствующие кадры опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан. На них отмечается, что у так называемых "властей" нет денег на зарплаты, восстановление школ и больниц, однако есть средства для проведения "парада победы" 24 июня (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
"Настоящая сущность россиян – это сбрасывать на головы мирного населения тонны снарядов. В отличие от них, украинские патриоты очередной раз напомнили жителям Донецка, что Россия их использует", – прокомментировал Штефан.
"24 июня. В бюджете на 2020 год есть (деньги) на заправку техники, массовку, проведение концертов, перекладку асфальта на центральной площади, премии чиновникам", – сказано в одной листовке.
В другой говорится следующее: "24 июня. В бюджете на 2020 год нет (денег) на восстановление школ, реконструкцию больниц, выплату задолженности по зарплате".
Отметим, что именно на 24 июня так называемые "власти ДНР" решили провести парад, посвященный 75-й годовщине "победы в Великой Отечественной войне". Оккупанты обещают жителям артиллерийский салют и выходной в этот день.
(Видео Telegram Анатолия Штефана)
Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестные патриоты обклеили временно оккупированный Новоазовск Донецкой области проукраинскими листовками. На них захватчиков призывали убираться с чужой земли и напомнили о том, что предателей ждет расплата.