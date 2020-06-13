Жителям Донецка напомнили, как Россия их использует: на город сбросили листовки

На оккупированный Россией Донецк сбросили листовки, чтобы напомнить местным жителям о том, как их используют оккупанты.

Соответствующие кадры опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан. На них отмечается, что у так называемых "властей" нет денег на зарплаты, восстановление школ и больниц, однако есть средства для проведения "парада победы" 24 июня (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Украинские патриоты сбросили на Донецк листовки Telegram Анатолия Штефана

"Настоящая сущность россиян – это сбрасывать на головы мирного населения тонны снарядов. В отличие от них, украинские патриоты очередной раз напомнили жителям Донецка, что Россия их использует", – прокомментировал Штефан.

"24 июня. В бюджете на 2020 год есть (деньги) на заправку техники, массовку, проведение концертов, перекладку асфальта на центральной площади, премии чиновникам", – сказано в одной листовке.

Украинские патриоты сбросили на Донецк листовки Telegram Анатолия Штефана

В другой говорится следующее: "24 июня. В бюджете на 2020 год нет (денег) на восстановление школ, реконструкцию больниц, выплату задолженности по зарплате".

Украинские патриоты сбросили на Донецк листовки Telegram Анатолия Штефана

Отметим, что именно на 24 июня так называемые "власти ДНР" решили провести парад, посвященный 75-й годовщине "победы в Великой Отечественной войне". Оккупанты обещают жителям артиллерийский салют и выходной в этот день.

(Видео Telegram Анатолия Штефана)

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестные патриоты обклеили временно оккупированный Новоазовск Донецкой области проукраинскими листовками. На них захватчиков призывали убираться с чужой земли и напомнили о том, что предателей ждет расплата.