Жителям Донбасса грозит новая катастрофа: что случилось

На Донбассе почти 4 млн человек могут остаться без воды из-за долгов со стороны оккупационной администрации РФ в Донецкой области.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой всю территорию Донецкой области, вскоре будет отключено от энергоснабжения за значительные долги.

Недавно вопрос водоснабжения Донецкой области обсуждали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Как сообщил наш источник, КП "ВД" имеет серьезные убытки и задолженность за электроэнергию почти в 3 млрд грн.

Исходя из полученной информации, становится понятно, что оккупированные территории потребляют почти 75% от общего объема воды, поставляемой предприятием для всей Донецкой области; почти треть всей воды, поставляемой на временно оккупированную территорию вообще не учитывается. А это может свидетельствовать, что ее банально крадут; поставка воды на временно оккупированную территорию осуществляется по ценам, которые являются экономически не выгодными и отличаются от установленных в соответствии с украинским законодательством.

К тому же, в конце 2018 представители оккупационных администраций начали процесс захвата имущества водоканалов, которые получают воду от КП "ВД".

Такие действия оккупантов могут привести к банкротству коммунального предприятия.

Наш собеседник также сообщил, что правительство ищет все возможные механизмы для погашения долга. В 2017 году из государственного бюджета уже погашали задолженность КП "ВД" на сумму в 1,8 млн грн. Но пока сумма долга со стороны оккупированных территорий очень велика.

Незаконная деятельность представителей оккупационной администрации РФ в Донецкой области грозит оставить без воды 3,7 млн людей, как на оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в ближайшее время начнут выдачу паспортов граждан Российской Федерации в "Донецкой и Луганской народных республиках".

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