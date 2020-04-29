Крюковский районный суд Кременчуга оштрафовал на 51 грн местного жителя, который во время пикета держал плакат с надписью "ЗЕ ГАН ДОН".

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре судебных решений от 23 апреля. Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Украинца оштрафовали за оскорбление Зеленского на 51 грн telegraf.in.ua

Как уточняет местное издание "ТелеграфЪ", на судебном заседании мужчина не признал себя виновным. Он заявил, что не имел цели оскорбить кого-то, а хотел сравнить фразы и высказывания с фантастическими историями французского писателя-фантаста Иво Гандоном.

6 марта мужчина устроил одиночный пикет возле Крюковского вагоностроительного завода, на который должен был приехать президент Владимир Зеленский. На плакате, который он держал, краской было написано "ЗЕ ГАН ДОН". В тот день на него составили админпротокол, расценив написанное как нецензурные слова.

Украинца оштрафовали за оскорбление Зеленского на 51 грн reyestr.court.gov.ua

Украинца оштрафовали за оскорбление Зеленского на 51 грн reyestr.court.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная ситуация произошла с жителем Киевской области, который назвал мэра Тетиева "г*ндоном". Тетиевский райсуд признал ответчика виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 гривну, однако Киевский апелляционный суд освободил его от административной ответственности.

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