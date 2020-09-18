Жители Умани пожаловались, что не смогли заработать на хасидах, потому что "никого нет"
Жители Умани, которые обычно зарабатывают во время приезда хасидов на торговле и сдаче жилья в аренду, пожаловались, что в этом году бизнес пошел плохо.
Продавцы, которые торгуют сувенирной и прочей продукцией рассказали корреспонденту OBOZREVATEL, что из-за малого количества паломников, они практически ничего не зарабатывают.
"Торговли нет – если покупают, то самые дешевые товары и очень мало. Получается, что в этом году я практически ничего не заработаю. У других людей тоже самое", – рассказала одна из продавщиц.
Стоимость товаров зависит от места нахождения – чем ближе к могиле Цадика Нахмана, тем они дороже. Так, в 200 метрах от нее обычная белая кипа стоит 230 гривен, а вот в торговой точке в 50 метрах от места захоронения за нее просят уже 270 гривен.
Тот, кто не имеет возможности купить головной убор или забыл его дома, может взять его бесплатно у охраны на входе. При этом, покидая могилу Нахмана, ее просят вернуть.
Цены в магазинах также достаточно высоки. К примеру, бутылка закарпатского натурального кошерного сока, которая на сайте производителя стоит 59 гривен, в местном магазине оценивается в 150 гривен. К оплате продавцы принимают как гривны, так и доллары. А цены на некоторые кошерные коньяки могут превышать 4 тысячи гривен.
Кроме того, цены на жилье для паломников в городе также отличаются. По словам местных жителей, стоимость места в квартире дома, который находится в 20 метрах от сакрального места, составляет от 5 до 10 тысяч гривен в неделю для одного человека. При этом, жители Умани отмечают, что цены хоть и были снижены, но большое количество жилья все равно остается пустым.
"У нас в доме проживали паломники из Великобритании, США и Канады – квартиры стоят пустые, так как из-за коронавируса постоянные клиенты приехать не смогли", – рассказала одна из арендодателей.
Сами хасиды подтверждают словам уманчан и отмечают, что в этом году город выглядит пустым. В тоже время, некоторые из них считают, что карантинные ограничения в Умани являются самыми серьезными в Украине.
"В этом году – пустота, никого нет. Каждый год приезжало до 50 тысяч хасидов, а в этот раз до 2 тысяч. У нас в Умани самые сильные мероприятия, связанные с карантинными ограничениями – в Одессе все гуляют без масок, в Киеве тоже самое", – заявил представитель местной хасидской общины Хаим.
Президент фонда Раби Нахмана Натан бен Нун рассказал Telegram-каналу PavlovskyNEWS, сколько денег вложили в празднование Нового года в Умани.
По его словам, в этом году организация всего мероприятия обошлась в 14 миллионов гривен.
Как отметил глава фонда, в период праздника хасиды в Умани платят за все: воду, газ, безопасность, медпомощь и лекарства.
До коронавируса паломники тратили в Украине около $75 миллионов за время празднования Рош ха-Шана.
Несмотря на карантин в Украине, некоторые хасиды все же успели попасть в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. Однако в этом году их количество существенно меньше – 2000-2500 паломников. OBOZREVATEL рассказал о праздновании Рош ха-Шана с места события.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
17 сентября хасиды исполнили Гимн Украины на границе с Беларусью, надеясь, что их все же пропустят в Умань.
Однако советник министра внутренних дел Михаил Апостол подчеркнул, что власти Украины не будут делать исключение для паломников-хасидов и не отменят запрет на въезд, введенный до конца сентября.
18 сентября около 600 паломников-хасидов организованно покинули нейтральную полосу на границе с Украиной и уехали вглубь Беларуси.