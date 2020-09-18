Жители Умани пожаловались, что не смогли заработать на хасидах, потому что "никого нет"

Жители Умани, которые обычно зарабатывают во время приезда хасидов на торговле и сдаче жилья в аренду, пожаловались, что в этом году бизнес пошел плохо.

Продавцы, которые торгуют сувенирной и прочей продукцией рассказали корреспонденту OBOZREVATEL, что из-за малого количества паломников, они практически ничего не зарабатывают.

"Торговли нет – если покупают, то самые дешевые товары и очень мало. Получается, что в этом году я практически ничего не заработаю. У других людей тоже самое", – рассказала одна из продавщиц.

Стоимость товаров зависит от места нахождения – чем ближе к могиле Цадика Нахмана, тем они дороже. Так, в 200 метрах от нее обычная белая кипа стоит 230 гривен, а вот в торговой точке в 50 метрах от места захоронения за нее просят уже 270 гривен.

Тот, кто не имеет возможности купить головной убор или забыл его дома, может взять его бесплатно у охраны на входе. При этом, покидая могилу Нахмана, ее просят вернуть.

Цены в магазинах также достаточно высоки. К примеру, бутылка закарпатского натурального кошерного сока, которая на сайте производителя стоит 59 гривен, в местном магазине оценивается в 150 гривен. К оплате продавцы принимают как гривны, так и доллары. А цены на некоторые кошерные коньяки могут превышать 4 тысячи гривен.

Кроме того, цены на жилье для паломников в городе также отличаются. По словам местных жителей, стоимость места в квартире дома, который находится в 20 метрах от сакрального места, составляет от 5 до 10 тысяч гривен в неделю для одного человека. При этом, жители Умани отмечают, что цены хоть и были снижены, но большое количество жилья все равно остается пустым.

"У нас в доме проживали паломники из Великобритании, США и Канады – квартиры стоят пустые, так как из-за коронавируса постоянные клиенты приехать не смогли", – рассказала одна из арендодателей.

Сами хасиды подтверждают словам уманчан и отмечают, что в этом году город выглядит пустым. В тоже время, некоторые из них считают, что карантинные ограничения в Умани являются самыми серьезными в Украине.

"В этом году – пустота, никого нет. Каждый год приезжало до 50 тысяч хасидов, а в этот раз до 2 тысяч. У нас в Умани самые сильные мероприятия, связанные с карантинными ограничениями – в Одессе все гуляют без масок, в Киеве тоже самое", – заявил представитель местной хасидской общины Хаим.

Президент фонда Раби Нахмана Натан бен Нун рассказал Telegram-каналу PavlovskyNEWS, сколько денег вложили в празднование Нового года в Умани.

По его словам, в этом году организация всего мероприятия обошлась в 14 миллионов гривен.

Как отметил глава фонда, в период праздника хасиды в Умани платят за все: воду, газ, безопасность, медпомощь и лекарства.

До коронавируса паломники тратили в Украине около $75 миллионов за время празднования Рош ха-Шана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.

На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.

Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

17 сентября хасиды исполнили Гимн Украины на границе с Беларусью, надеясь, что их все же пропустят в Умань.