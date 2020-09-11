Жители украинских городов в "красной" зоне рассказали о ситуации с COVID-19

Жители Тернополя, Черновцов и Ивано-Франковска, которые находятся в "красной" зоне эпидемопасности, рассказали о ситуации с коронавирусом (COVID-19).

Как пишет "ВВС Украина", жизнь в "красном" Тернополе продолжается как обычно, все работает – магазины, рестораны и бары, на улицах полно людей.

Местные власти решили не закрывать садики и школы. Родители по своему усмотрению могут отводить туда детей, предварительно написав заявление, что они не против, чтобы их дети учились.

"Однако полиция недавно пришла почти во все школы и детские сады города. На директоров составили админпротоколы. Суд может присудить штраф в 34 тысячи гривен. В полиции предупреждают, если в результате нарушения карантина кто-то в школе заболеет, на директоров может ждать и уголовная ответственность", – говорится в публикации.

Начальник областного управления здравоохранения Владимир Богайчук сообщил, что в Тернополе практически все места в больницах для коронавирусных больных заполнены. Сейчас госпитализированы 570 человек с COVID-19, из них – 180 больных в тяжелом состоянии, а 18 подключены к аппаратам ИВЛ.

В то же время коронавирусные цифры Черновицкой области – более 11 тысяч больных, 300 смертей, 50 человек – в реанимации. Черновцы находятся в "красной" карантинной зоне с 24 августа.

Возможной причиной такого резкого увеличения больных медики называли свадьбы. Мол, после окончания поста на Буковине начали массово проводить банкеты. В регионе рассказывают истории о застолье, куда люди приходили, имея даже положительный результат на COVID-19.

Сейчас город живет практически в обычном режиме. Кафе, рестораны, магазины и базары работают. Даже маски одевать заставляют не везде.

Все потому, что на следующий день после введения в Черновцах "красной" зоны депутаты горсовета проголосовали за ослабление карантина. Этому предшествовал многочасовой протест частных предпринимателей под стенами Ратуши.

Правда, в троллейбусах кондукторы просят одеть маску. Говорят, что их за это штрафуют, если пассажиры будут без них.

Есть сферы, на которые карантин таки повлиял – закрыты школы и садики. На дистанционное обучение перешли и студенты вузов. В Черновицком национальном университете пары проходят онлайн, а при поселении в общежития обязательно надо иметь справку о состоянии здоровья.

Врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольги Кобевко отметила, что в стационаре сейчас находятся только тяжелые пациенты, кроватей пока хватает.

Больше недели в "красной" зоне находится Ивано-Франковск. Против карантинных ограничений выступает местная власть и франковцы, которые выходят на протест.

"Предприниматели пикетировали ОГА и управления полиции. Просили не штрафовать, потому что еще одного закрытия города не переживут. В Франковске создали несколько общественных инициатив, где оказывают юридические консультации, рассказывают, как реагировать, когда приходит проверка", – сообщило издание.

Не закрылся почти весь Ивано-Франковск: работают магазины, кафе, рестораны и курсирует транспорт.

"Бизнес должен работать. От работы их заведений зависят судьбы тысяч семей", – заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Основное заметное изменение в "красном" Франковске – это учебные заведения, они пока не работают. В школах продлили каникулы до 14 сентября. Но местные власти собираются открыть школы даже несмотря на карантин.

Между тем медики говорят, что в городе постепенно уменьшается количество больных в больницах. Если в июле больница №1 была заполнена на 99-100%, то сейчас на 80%. Из 130 мест в стационаре находится 108 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вновь решила, что Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск должны и дальше находиться в "красной" зоне.

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