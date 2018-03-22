Жители ОРДЛО помогли спасти жизни украинских бойцов: волонтер раскрыл правду

Благодаря связям на оккупационных территориях Донецкой и Луганской областей, волонтеры передавали важную информацию украинским военным на передовую, чем нередко спасали их жизни.

Как сообщил в интервью "Обозревателю" координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев, полученные из ОРДЛО данные систематизировали и разбивали на категории.

"Полученные данные мы систематизировали и разбивали на актуальные тогда категории: передвижение техники, огневые позиции, места заезда пехоты или пребывания наемников. Мы знали об оккупированных территориях почти все, от перемещений отдельных военных машин до мест заселения наемников и расположения их огневых позиций. Всю эту информацию мы передавали непосредственно нашим подразделениям на тех или иных направлениях", - отметил волонтер.

По его словам, эта работа ведется до сих пор, хотя она уже и не так актуальна.

Он также сообщил, что в начале войны на Донбассе была полная дезориентация.

"Штабы не понимали, как работать. Разведка не была налажена. На оккупированных территориях не было контактов. О беспилотниках можно было разве мечтать. ГУР не мог работать. Вообще ничего не работало! И никто при этом не понимал, кто и где располагается, кто является главным на оккупированных территориях – и со стороны гражданских, и со стороны военных. Не говоря уже о том, как заходят русские, как заводят и где располагают технику, где у них базы с боекомплектом...", - рассказал Кабакаев.

Он отметил, что сотрудничество волонтеров с военными давало конкретные результаты.

"Например, мы смогли предупредить атаку ДРГ противника на Светлодарской ТЭС в 2015-м. Мы успели передать вовремя данные ребятам – и их не перестреляли на месте, потому что они были готовы. Хотя ранения тогда часть из них получила. Но я считаю успехом то, что мы спасли жизни, по меньшей мере, 10 людям", - сообщил координатор проекта "СтопТеррор".

"Мы тогда пытались закрыть все направления. Особенно во время Иловайска и Дебальцево, когда мы передавали ребятам информацию и помогали выходить из окружения", - добавил Кабакаев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кабакаев рассказал, как паника косит ряды "Л/ДНР".