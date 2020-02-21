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21 февраля • обновлено в 11:44
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Жители Новых Санжар в панике и не здороваются с друзьями из-за коронавируса

2.7т
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В Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, после прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят с респираторами и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий. Как рассказал местный житель, за руку здороваться с друзьями он боится.

"У меня сестра микробиолог. Вакцины нет, я знаю. Ко мне приходят друзья. Руку тянут. Говорю: привет конечно, но я с друзьями за руку уже не здороваюсь. А где маска твоя?", – рассказал он.

В Новых Санжарах местные в панике из-за коронавируса

Среди жителей села до сих пор не провели разъяснительную работу. Украинское спутниковое телевидение отключили, а интернетом пользуются не все.

"Я боюсь. У меня трое детей. Я не хочу умирать", – рассказала местная сотрудница коммунального предприятия, разбирая завалы мусора после вчерашней акции протеста.

В Новых Санжарах местные в панике из-за коронавируса

К слову, перепуганы из-за коронавируса не только местные, но и часть полиции, которую прислали патрулировать улицы и охранять санаторий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

  • Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

  • Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

  • Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что столкновения между полицией и жителями Новых Санжар на Полтавщине, намеренно "подигрывались".

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Эксклюзив Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина Полтава
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Журба Валентина
Журба Валентина
Свинство, так подставлять людей!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Журба Валентина, свинство - превращаться из людей в свиней.
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