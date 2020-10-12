Жители Луганска заявили о дефиците антибиотиков и резком подорожании лекарств

Жители оккупированного Россией Луганская заявили о дефиците лекарств в местных аптеках, в частности, антибиотиков.

Это происходит на фоне пандемии коронавируса, пишут "Донбасс.Реалии".

В свою очередь оккупационная "власть" признала проблему и начала призывать жителей не паниковать, а также не покупать лекарства без назначения.

Луганчане говорят, что очереди в аптеки стали напоминать советские времена, когда стояли с талонами за дефицитными продуктами.

"Недавно по телевидению заявили, что закупили необходимые препараты, завезли в аптеку. Зашла за антибиотиком, а они радостно говорят: "Завези-завезли, 10 упаковок". Мне нужно на шесть человек в семье минимум шесть, а лучше 12, потому что курс длительный и через неделю их (лекарств) уже может не быть", – рассказала местная жительница Екатерина.

Жители Луганска рассказали об очереди в аптеки. скриншот поста в соцсетях

Издание отмечает, что проблема, скорее всего, является не эпизодической, потому что на всей оккупированной территории Луганской области людей начали успокаивать пропагандистскими сюжетами по телевидению. Также жителей обвиняют в том, что они якобы скупили запасы на 4 месяца вперед.

В одной из местных групп в соцсетях этому не верят. Там идет активное обсуждение ситуации: "Оказывается, что антибиотики есть, но продают только для своих", "Зашла купить препараты родителям, сначала сказали, что есть, а потом продавщица спросила у коллеги и та ответила, что нет".

Луганчане жалуются на отсутствие антибиотиков в аптеках. скриншот поста в соцсетях

Также люди рассказывают, что цены уже начинают существенно повышать. Например, "Азитромицин" стоил 34 рубля, а сейчас – 100. "Ремантодин" вырос с 35 до 100 рублей. Также в соцсетях среди частных объявлений можно найти те же препараты, но дороже еще раза в два-три.

Луганчане пожаловались на цены на антибиотики. скриншот поста в соцсетях

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты в Л/ДНР жаловались на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса на подконтрольных им территориях.