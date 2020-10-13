Жители Луганска заявили о дефиците антибиотиков и резком подорожании лекарств

Жители оккупированного Россией Луганская заявили о дефиците лекарств в местных аптеках, в частности, антибиотиков.

Это происходит на фоне пандемии коронавируса, пишут "Донбасс.Реалии".

В свою очередь оккупационная "власть" признала проблему и начала призывать жителей не паниковать, а также не покупать лекарства без назначения.

Луганчане говорят, что очереди в аптеки стали напоминать советские времена, когда стояли с талонами за дефицитными продуктами.

"Недавно по телевидению заявили, что закупили необходимые препараты, завезли в аптеку. Зашла за антибиотиком, а они радостно говорят: "Завези-завезли, 10 упаковок". Мне нужно на шесть человек в семье минимум шесть, а лучше 12, потому что курс длительный и через неделю их (лекарств) уже может не быть", – рассказала местная жительница Екатерина.

Издание отмечает, что проблема, скорее всего, является не эпизодической, потому что на всей оккупированной территории Луганской области людей начали успокаивать пропагандистскими сюжетами по телевидению. Также жителей обвиняют в том, что они якобы скупили запасы на 4 месяца вперед.

В одной из местных групп в соцсетях этому не верят. Там идет активное обсуждение ситуации: "Оказывается, что антибиотики есть, но продают только для своих", "Зашла купить препараты родителям, сначала сказали, что есть, а потом продавщица спросила у коллеги и та ответила, что нет".

Также люди рассказывают, что цены уже начинают существенно повышать. Например, "Азитромицин" стоил 34 рубля, а сейчас – 100. "Ремантодин" вырос с 35 до 100 рублей. Также в соцсетях среди частных объявлений можно найти те же препараты, но дороже еще раза в два-три.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты в Л/ДНР жаловались на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса на подконтрольных им территориях.