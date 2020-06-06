Жители "ЛНР" приплыли в Украину на лодке и попали прямо в руки пограничников

В пятницу, 5 июня, трое жителей самопровозглашенной "ЛНР" пытались незаконно попасть на подконтрольную территорию Украины на лодке, переправившись через Северский Донец.

Как сообщила Государственная пограничная служба, они были задержаны сотрудниками Луганского пограничного отряда и СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали трех жителей неподконтрольной Луганщины неподалеку Трехизбенки. Двое мужчин и одна женщина с помощью маломерного плавсредства пересекли линию разграничения, которая в этой местности проходит по реке.

Жители "ЛНР" приплыли в Украину на лодке Государственная пограничная служба

Люди объяснили, что следовали на контролируемую территорию якобы для решения социально-бытовых вопросов. Правоохранители привлекли нарушителей к административной ответственности по ч. 2 ст. 204 КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Отмечается, что правонарушителей передали сотрудникам полиции для принятия решения по обсервации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из больниц "ЛНР" пациентов, зараженных коронавирусом, якобы подселяли к лицам, у которых не было этого заболевания. Назрел бунт.