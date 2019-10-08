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8 октября • обновлено в 13:29
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"Путин, помоги!" Жители Крыма внезапно пожаловались на оккупантов

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Крымчане заявили о том, что будут обращаться к президенту РФ Владимиру Путину из-за того, что чиновники в оккупированном Крыму якобы лишают их законных земельных участков.

Такое заявление сделали участники "Поляны протеста" в Симферопольском районе. Видео появилось на Youtube-канале пользователя Евгения Михеева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Недовольные властью крымчане анонсировали обращение к генеральному секретарю ООН с просьбой сообщить президенту России о том, что "чиновники лишают местных жителей земельных участков, которые по факту принадлежат им уже четырнадцать лет, а также планируют разрушить жилые дома, оставив крымчан без крыши над головой".

Крым

Крым

Depositphotos

Новости
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"Десятки раз представители инициативных групп обращались в Госкомнадз, обращались с письмами к Аксенову, Путину – все письма возвращаются назад. Госконмандз постоянно обещает, что люди получат (земельные участки. – Ред.), а потом говорят, что они опоздали", – сказано в видео.

В комментариях пользователи напоминают, что все беды в Крыму связанны с одним человеком – с Путиным.

Youtube-канал Евгения Михеева

Youtube-канал Евгения Михеева

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей оккупированного Крыма возмутила установка колючей проволоки на заборе вокруг железнодорожного вокзала в городе Евпатория.

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Тема
Аннексия Крыма
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
А как Обозреватель различает чиновников оккупантов и чиновников коллаборантов без указания фамилии и должности.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Хм. не к зеленскому, вот это поворот...
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70rus xxx
70rus xxx
Так почитаешь укр.новости,там тоже всё связывают с Путиным.Ребятки,но он же не всесилен.
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
70rus xxx, он - старый маразматик,которого прибьют свои же.
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