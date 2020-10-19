Жители "красного" райцентра на Черкасщине вышли на протест из-за карантина. Фото

В городе Смела Черкасской области жители устроили митинг против введения ограничений, которые предусматривает "красная" карантинная зона.

До сотни смелян 19 октября собрались на площади под городским советом, чтобы выразить несогласие с внедрением ряда запретов, которые начали действовать с этого дня. Об этом сообщает "Суспільне".

В частности, люди призывали власть не закрывать в городе детские сады. Со своей стороны предприниматели просили не запрещать им продолжать свою деятельность при адаптивном карантине.

На протест вышло около сотни смелян

Мэр Смелы Алексей Цибка сообщил о запланированном на 19 октября внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором чиновники и должны решить, какие именно ограничения будут действовать.

Акция протеста в Смеле suspilne.media

Заместитель мэра Павел Кондратенко объяснил, что городская комиссия смогла договориться с государственной о том, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным и железнодорожным транспортом. Это касается первого пункта карантинных запретов, тогда как все остальные ограничения к Смеле применяются.

Протест против карантина в Смеле suspilne.media

Издание приводит данные Смелянского городского лабораторного отделения ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", согласно которому с 16 по 18 октября на территории города зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса, в больницы госпитализированы четыре пациента, 175 человек признаны как контактные по месту жительства, а 25 – выписаны. С начала пандемии коронавирусом в Смеле заболели 1256 человек.

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