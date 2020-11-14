Жители Карабаха начали бежать в Армению из города, возвращаемого Азербайджану: фото дня

Жители Нагорного Карабаха покидают свои дома и бегут в Армению из районов, которые перешли под контроль Азербайджана.

Соответствующее фото опубликовала "Медуза". На нем запечатлен житель города Карвачар (по-азербайджански Кельбаджар), собирающий вещи в грузовик после поджога своего дома.

Город долгое время контролировала армия обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

15 ноября контроль над населенным пунктом будет осуществлять армия Азербайджана.

После известия об этом жители Карвачара и близлежащих территорий стали разбирать свои дома и бежать в Армению.

Власти Нагорного Карабаха и Армении в эвакуации людей не участвуют.

Накануне в сети появилось видео, на котором жители Карабаха якобы жгут собственные дома, чтобы они не достались Азербайджану.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что участники протеста в Ереване потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку до полуночи, 12 ноября. В случае отказа они пригрозили самостоятельно "решить вопрос с его уходом". Люди недовольны мирным соглашением с Азербайджаном

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.