Жители Карабаха начали бежать в Армению из города, возвращаемого Азербайджану: фото дня
Мирное соглашение между сторонами конфликта вступило в силу 10 ноября
Согласно ему, полный контроль практически над всем регионом НКР перешел к Баку
Согласно договоренностям, Россия отправила в Карабах своих миротворцев
Жители Нагорного Карабаха покидают свои дома и бегут в Армению из районов, которые перешли под контроль Азербайджана.
Соответствующее фото опубликовала "Медуза". На нем запечатлен житель города Карвачар (по-азербайджански Кельбаджар), собирающий вещи в грузовик после поджога своего дома.
Город долгое время контролировала армия обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.
15 ноября контроль над населенным пунктом будет осуществлять армия Азербайджана.
После известия об этом жители Карвачара и близлежащих территорий стали разбирать свои дома и бежать в Армению.
Власти Нагорного Карабаха и Армении в эвакуации людей не участвуют.
Накануне в сети появилось видео, на котором жители Карабаха якобы жгут собственные дома, чтобы они не достались Азербайджану.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что участники протеста в Ереване потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку до полуночи, 12 ноября. В случае отказа они пригрозили самостоятельно "решить вопрос с его уходом". Люди недовольны мирным соглашением с Азербайджаном
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.
О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.