Миротворцы на Донбассе

Как писали в новостях, 14 мая 2018 года для изучения вопроса урегулирования военного конфликта на Донбассе Донецкую область посетил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

В ходе визита К.Волкер встретился с официальными лицами, пообщался с жителями Донбаса. "Интересно, что все люди общались на русском языке, это, очевидно, этнические русские. Все они проживают тут и очень хотят мира, хотят жить в Украине. Они про это очень чётко заявили", - сказал он.

Уже четыре года население оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вынуждено терпеть беспредел боевиков "Л/ДНР" и российских наемников. С "национализированных" предприятий, шахт и заводов вырезается металл и вместе с ценным оборудованием вывозится за пределы Украины, принося большие барыши покровителям "ополченцев". Жизнь простых людей постепенно превращается в ад – страх, отчаяние и злость всё чаще проникают в их сердца.

По мнению Курта Волкера, на сегодняшний день прекратить военный конфликт на Донбассе можно только путём введения миротворческого контингента ООН на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

Так хочется, чтоб это уже быстрей произошло. С введением миротворцев ООН прекратятся поставки оружия с РФ, разворовывание предприятий и вывоз металла, разгул преступности и наступит долгожданные мир и спокойствие, надежда на лучшее будущее.

К сожалению, этому препятствует Россия, которая хочет поступить по своему неоднократно отработанному сценарию – под видом миротворцев ввести свои войска. Тогда надежды все рухнут.

Новости Это действительно грозное оружие с единственным недостатком

Сегодня большинство жителей оккупированного Донбасса хотят вернуть мир и процветание в свой регион, достучаться до международного сообщества, донести им свою позицию, что они тоже за такой вариант прекращения войны – введение миротворцев ООН на территории Донецкой и Луганской областей.

В Интернете уже появились видео

и фото, выложенные жителями Донецка и других городов в поддержку введения миротворцев ООН. Тысячи таких флешмобов смогут продемонстрировать мировому сообществу нашу позицию и ускорить окончание войны. Не будь равнодушным, подключайся к флешмобу "Сделай Мир Своими руками", делай фотографии с надписью:"За миротворцев ООН" и выкладывай их в Интернет. Донецк, Енакиево, Старобешево, Харцызск, Ждановка — уже не спят! Репосты и лайки приветствуются.

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