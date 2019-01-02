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Максим Копачевский
Максим Копачевский
Журналист, блогер, Донецк-Черкассы Все статьи автора

Жители Донбасса высказались о "президентстве" Зеленского и Вакарчука

2.7т

Владимир Зеленский объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Об этом он заявил в новогоднюю ночь у себя в соцсетях.

Предлагаю ранее нигде не опубликованный опрос среди жителей Донбасса, а именно города Славянска (Донецкая область) - стоит ли Зеленскому и Вакарчуку идти в президенты? Ответы интересны и возможно для многих неожиданны. Опрос сделан на одном дубле в конце октября 2018 года и нигде не публиковался ранее.

П.С. (Извините за ускорение видео и качество картинки)

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Автор
Максим КопачевскийМаксим Копачевский
Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Святослав ВакарчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости Донбассавыборы в Украине
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