Владимир Зеленский объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Об этом он заявил в новогоднюю ночь у себя в соцсетях.

Предлагаю ранее нигде не опубликованный опрос среди жителей Донбасса, а именно города Славянска (Донецкая область) - стоит ли Зеленскому и Вакарчуку идти в президенты? Ответы интересны и возможно для многих неожиданны. Опрос сделан на одном дубле в конце октября 2018 года и нигде не публиковался ранее.

П.С. (Извините за ускорение видео и качество картинки)