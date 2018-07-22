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Жители Донбасса унизили террористов "ЛНР": показательное фото

1.8тЧитать новость на украинском

На крыльце одного из магазинчиков в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области неизвестные сделали нецензурную надпись о террористах "ЛНР".

"Настенные надписи всем видны! А место съемок должен узнать", - подписала снимок пользователь Wendy, которая обнародовала его в своем Twitter.

На крыльце написано: "ЛНР" — х**ня".

Пользователи сети, которые проживают в Хрустальном, отметили, что надпись сделана на так называемой "Стекляшке".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае во время парада в оккупированном Донецке собака облаяла так называемого "министра обороны "ДНР" Владимира Кононова, что повеселило соцсети.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости ЛНР
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