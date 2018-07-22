Жители Донбасса унизили террористов "ЛНР": показательное фото

На крыльце одного из магазинчиков в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области неизвестные сделали нецензурную надпись о террористах "ЛНР".
"Настенные надписи всем видны! А место съемок должен узнать", - подписала снимок пользователь Wendy, которая обнародовала его в своем Twitter.
На крыльце написано: "ЛНР" — х**ня".
Пользователи сети, которые проживают в Хрустальном, отметили, что надпись сделана на так называемой "Стекляшке".
Настенные надписи всем видны!— Wendy (@ProstoWendy) 20 июля 2018 г.
А место съемок должен узнать #Красный_Луч #Хрустальный 😉 pic.twitter.com/El34AY7dce
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае во время парада в оккупированном Донецке собака облаяла так называемого "министра обороны "ДНР" Владимира Кононова, что повеселило соцсети.
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