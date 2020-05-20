Сегодня новости на социальную тему. О людях. О мечтах. О построенном ими мире. Мире своих грез, мечтаний, потребностей и желаний. Эта тема не нова. Каждый мой рассказ о жизни ОРДЛО так или иначе затрагивает "бойтесь своих желаний — они могут исполняться". Я просто хочу показать людям современные примеры построения демократии, диктатуры и охлократии. ОРДЛО — прекрасный пример и фактический живой учебник для социума. Поэтому я часто пишу о том, что ОРДЛО – наше черное зеркало, куда мы должны смотреть ежечасно, чтобы "никогда снова". Никогда снова не встать на путь охлоса, тирании, диктатуры, популизма, не потерять свой "облико морале", построить действительно развитый мир, мир счастливых людей, которые ценят и любят жизнь.

Напомню, что ОРДЛО, "республики", построены жителями ОРДЛО. Не всеми! Но критическим их большинством. Но, вот хотим мы того или нет, в жизни всегда играет правило Парето, эмпирическое "80 на 20", которое банально рассматривается, как "20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата", но применимое во всех сферах жизни.

80% голосов дают нам Президента, 80% голосов меняют Конституцию, 80% голосов на всеукраинском референдуме дают особый статус ОРДЛО, русскому языку и закрепляют колониальное право РФ над Украиной. 20% умных, осторожных, анализирующих общество никогда не слышит, но, когда приходит час "х", 20% дают результат способный спасти 80%.

Не говорите мне о "руке Москвы". Она всего лишь управляла, давала пропаганду, информацию, и оружие. Российские войска появились на Донбассе через полтора месяца после "восстания". Сначала было слово, и слово это были впитано 80% жителями Донбасса и утроено многократно, обвешано триколорадками и превращено в силу.

За слово "Россия" — целовали, за слово "Украина" убивали. Все просто!

Смотрите, в 2014-м году 80% населения Луганской и Донецкой области хотели "назад в СССР", "Донбасс-Россия", "Россия нам много даст", "не будем кормить Киев", "шахтеры-сила", "большие русские пенсии", "накажем Украину", "Россия нам заплатит за предательство Украины", "не дадим укропам (газ, уголь, нефть, алмазы, землю)… В общем, кричалок, мечтаний и надежд из которых кукловоды создали сотни лозунгов, под которыми народ весело побежал в стойло русского мира, было достаточно.

Российские психологи, которые создавали модель управления Донбассом, ни разу не создали политический или экономический лозунг, пропаганду, обещание, которое до этого бы не озвучил народ в критическом его большинстве. То есть российская пропаганда давала людям лишь то, о чем шептались на работе, на кухне, писали и лайкали в "ВКонтакте" и "Одноклассниках", говорили на митингах. Люди способны воспринимать лишь ту картинку мира, которая уже давно с детства, заложена в них самих. Это импринтинговые знаний, знаний, полученные нами в бессознательном возрасте.

80% жителей Луганской и Донецкой области просто так воспитаны, так жили всегда, так их учили жить, это "забрать-поделить-расстрелять-назад в СССР-Россия нам даст она богатая, Путин всех победил" внутри их, это по сути, и есть их сущность.

И выходя на митинги под триколорами, "голосуя" на "референдуме", ненавидя Украину и проукраинских жителей Донбасса, они просто выпустили из себя то, что так долго в них сидело- советского человека, человека-"вертухая", человека-зэка, человека-НКВД, человека, который все годы советской власти расползался по оккупированным СССР территориям и обгаживал их своей нищей душой, московской кислобздеевщиной, человека, который родился в эпоху вранья, лжи и манипуляций и уже не может без них жить.

Да, выходя на митинги жители Луганской и Донецкой областей строили свой мир. Мир своих желаний, потребностей, иллюзий, веры, правды, знаний. По образу и подобию своему. По вере своей и потребностям своим. И построили. ОРДЛО. И оно выглядит именно так, как и его строители- эпоха гетто, вранья, диктатуры, тоталитаризма.

И все это лишь потому, что здесь всего 20% граждан на 80% населения. И именно эти 20% граждан знали историю и законы развития социума, помнили и опирались в своих решениях на исторические факты, исторические уроки, знания и законы развития социума (не вот те, иллюзорные советские, а настоящие, скажем так общепринятые), все остальное орало "забрать-поделить-расстрелять-все бедным-дадут-пабагатому".

Не говорите мне о "бедности" жителей Донбасса. Я всю жизнь жила в шахтерском регионе, знаю о зарплатах и пенсиях, о джипах, о выпендреже у кого какая машина, мобилка, телевизор круче. О неумении ценить, тратить, только зарабатывать. Но большие заработки породили в людях и большие запросы. И на каждую полученную тысячу, находились запросы еще больше, больше, больше, которые нивелировали заработанное, и манили в "на России дают еще больше".

80% жителей Донбасса пребывали не только в состоянии инфанта (дадут-обязаны-решат за нас), но и в состоянии фрустрации (хочу еще больше).

Длительное пребывание народа в таком состоянии, приводит к потребности в революции.

Да, даже вот банальные желания, которые охватывают все нутро человека, но не являются исполнимыми, так как идут в разрез с образом жизни индивидуума приводят к психологическому взрыву.

Например, нервный срыв, переходящий в шизофрению или неврастению у дам, которые ждут принца на белом коне, который сразу из "ебеней" да на яхту. Как правило, такие дамы не понимаю, что принц имеет отличительный от нее уровень образования, культуры, воспитания, привычек, сфер общения. Вот на поддержание такого фрустрационного состояния и заточены все российские фильмы.

Когда в таком состоянии находится 80% общества (ну, или еще в состоянии длительной нищеты или жизни в страхе), то тогда – революция.

Вот только при таком расположении сил, на смену любой форме правления всегда приходит охлократия.

Здесь многие замирают и пытаются сказать мне "не оскорбляй общество".

Дело в том, что советское лучшее в мире образование стерло из среднего образовательного уровня изучение вот этой формы правления. Думаю, исключительно потому, что СССР — это детище охлократов. Поэтому как-то и неудобно было о нем говорить.

Поэтому процитирую классику: "Охлокра́тия — вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов, революций. Термин введён Полибием.

Охлократия (от греч. Ochos — толпа, чернь и kratos — власть) — господство, власть толпы или политических сил, которые ориентируются на бессистемные, провокационные действия, лозунги и требования неорганизованной массы народа".

Явление охлократии исследовал в своих трудах Аристотель. Он определял охлократию, как один из негативных проявлений демократии, когда власть оказывается в руках демагогов, которые потакают эмоциям и страстям толпы, или же переходит к восставшему народу, который в силу своей неподготовленности и неорганизованности оказывается несостоятельным к руководству государством.

Само же понятие охлократии ввел древнегреческий историк Полибий. Согласно его учению, оно означало перерождение демократии в царство толпы, которая несла лишь насилие и беззаконие.

Боден считал именно охлократию причиной общественных потрясений и гражданских войн. Психология толпы – страшное оружие, которое всегда будет использоваться политиками, демагогами, популистами и диктаторами.

Об условиях возникновения охлократии и о тяжелых последствиях этой формы правления писали Г.Тард и Г. Лебон в своих замечательных работах по исследованию психологии народов и масс.

Так вот расцвет (фактическую диктатуру) "царства толпы" они прогнозировали исключительно с реализацией социалистическо-коммунистической идеи "равенства". Ведь достижение равенства по –коммунистически, это принудительное (насильственное) лишение имущества одних, чтобы удовлетворить потребности других.

Когда чернь, не способная реализовывать интеллект, умеющая зарабатывать, но не умеющая сохранить и приумножить заработанное, использовать заработанное для личного роста, начинает решать свои фрустрационные мечты за счет уничтожения других и "перераспределения" их имущества себе.

Охлократия как разновидность осуществления власти — явление, характеризующееся нестабильностью и проявляется преимущественно в кризисных, переходных условиях общественно-государственного развития, когда ослабляются предыдущие структуры власти и механизмы государственно-правового регулирования общественной жизни, а новые, способные установить устойчивый правопорядок, еще не сложились.

Законы при этом теряют свою силу, а общественно-политическую жизнь определяют меняющиеся прихоти толпы или тех, кто влияет на его настроения.

Что, наглядно можно увидеть на примере Донбасса образца 2014-го, когда русские пропагандисты вели толпу, опираясь на ее желания.

Исторические примеры охлократии — Великая французская революция, революция 1848 года, Парижская коммуна, Октябрьская революция 1917 года, не так наглядны, и уже забыты.

Да и в СССР мы тщательно учили, что Октябрьская революция — это лучшее, что с нами случалось, а вот капитализм и демократия — это враги советского человека.

Именно поэтому лозунги "расстрелять-забрать-поделить", как и желания диктатуры и тирании, до сих пор приоритетны для критического большинства жителей нашей страны.

Просто на Донбассе были созданы и поддержаны РФ (оружием) благоприятные условия для победы охлоса. Создайте такие условия в любой части Украины и получите Донбасс.

Поэтому я так тщательно выписываю пример ОРДЛО.

Ведь не смотря на то, что Украина получила независимость и достаточно долго прожила в условиях демократии, в социуме проявляется преимущественная потребность в диктате, тоталитаризме, в популизме, политическом авантюризме, правовом нигилизме, неоправданной примитивизации общественных проблем представителями власти, правящей элиты.

Власть общественно-политических групп, в реальной политике руководствуются популистскими идеологемами, которые апеллируют к подсознанию населения. Подсознание населения, реагируя на популистические или политические идеологемы, выдает на гора, желания, симулякры, иллюзии о том, как будет, когда…

То есть, еще раз напомню, кремлевские идеологи просто давали народу то, что они уже носили в своем подсознании, просто будили те знания и потребности, которые живут в населении, часто скрыты под личиной добропорядочности.

Охлократия и охлос: разделяй, забирай, довлей, властвуй, доноси, бери свое даже у своего.

Те, кто управляет социумом, для построения охлократической власти ориентируется исключительно на низшие эмоции, потребности и желания человека, опирается на деклассированные, люмпенизированные и маргинальные слои, динамично реагирует на общественные настроения, стереотипы и архетипы массового сознания в их примитивных, массированных проявлениях, прибегает к провокациям для побуждения массовых страстей и волнений. Как следствие возникает политическая ситуация мятежей, погромов, беспорядок, в которой хозяином положения является толпа.

Вспомнили Донбасс образца 2014-го? Просмотрите видео, как все начиналось. Вот вам учебник по охлократии.

Пребывание охлократов во властных структурах вызывает общественный шум, безвыходные ситуации, политические авантюры, дебоши, скандалы. Охлократия — показательный политический феномен, характерный для обществ, чья политическая система находится на грани общенациональной катастрофы.

Воспитанный в гетто "гомо советикус" так и не смог понять, что демократия заботится об общем общественное благосостояние, ибо ему чуждо общее, ему важно жрать-срать-ржать.

Приход к власти охлократов и победа охлократии в стране ведет не только к вырождению, дегенерацию нации, но и к гибели страны или населения, а так же полной гибели демократической формы государственного устройства. Как правило, после власти Охлоса наступает власть тиранов.

Диктатура всегда приходит после охлократии, ведь дорвавшись до власти, охлос проедает все заработанное ранее с космической скоростью, и начинает нуждаться в ручном управлении (талоны на продукты, продразверстка, раскулачивание, ручное управление бюджетом, снижение социальных гарантий, регулирование цен государством, ограничение свободы слова, введение политического преследования оппонентов, фальсификация выборов, аресты, лагеря, расстрелы, враги народа, оправдание насилия, принудительная психиатрия к политическим оппонентам, манипуляции, ложь, подмена понятий, страх), сразу останавливается развитие культуры и искусства, им на смену приходят низменные низкопробные политическо-социальные шоу, управляемого характера (например, КВН в СССР).

После разгула и дебоша охлос начинает нуждаться в сильном лидере и сильной руке.

"Взяв" "МЕТРО" в Луганске, и прожрав все накопленное "укровластью" охлос Донбасса начал говорить о том, что власть должна быть жестче, забирать, расстреливать торгашей и делить все между людьми поровну.

В 2019-м мы увидели интереснейшее и опаснейшее для нашей страны явление — победу охлократии в современном и демократичном, казалось бы, мире. Украина выбрала популизм и веселье, устав от войны и стабильности. Вели ее по этому пути те же российские организаторы ОРДЛО, "референдумов", Приднестровья, и прочих "республик".

О том, что популизм разрушает уже выстроенные и работающие конструктивные и длительные усилия по созданию и укреплению государственных институтов, правовой системы, эффективных средств защиты прав граждан охлос обнаруживает не сразу, так как думает, что после "революции" все останется так же, но будет лучше (именно так считали жители Донбасса, мол, все будет, так же, как при Украине, но в рублях и лучше, забыв, что смена флага ведет к смене режима, законов и даже прав человека), а потом осознает свое полное бессилие.

Охлократия — опасное политическое явление, способное привести любое общество к общенациональной катастрофе и даже гибели.

Развитые и сильные государства оберегают себя от охлократических тенденций посредством развития форм представительной демократии, укрепления механизмов обеспечения законности и правопорядка, но это не всегда удается, ведь Демократия и помогает охлосу путем выборов, привести к власти абсолютных не профессионалов-популистов, что можно наблюдать не только на примере Украины, но и США.

И если бы вот это преподавали в школе, то…

Но, что имеем, то имеем. И вот ОРДЛО и его ярчайший пример построения охлократии, может помочь нам избежать беды.

Поэтому уже 6 год группа ИС методично рассказывает о банальных вещах из жизни простого народа Донбасса, который "взял и поделил".

И вот сегодня история о том, что бывает после победы Охлоса и утверждения Охлократии.

Цитаты из ОРДЛО соцсетей (сохранены пунктуация, орфограция и стиль написания, нецензурщина забита "собачками"):

"Передаю привет всем сотрудникам объединения "Свердловантрацит"! И даю вам небольшой инсайдик! Восточная угольная компания в ходе реорганизации планирует упростить структуру управления. В этот синдикат войдет Свердловск, Ровеньки, Краснодон и Луганск. Главный офис компании будет состоять из сотрудников объединения Ровенькиантрацит. Все экономисты, плановики, бухгалтера плавно переходят из Ровенёк в Главный офис. Такое решение принял Шатохин, который и будет возглавлять этот трест. Своих пристроить — святое дело! Контора же Свердловского объединения подлежит ликвидации, а функцию объединения передадут на каждую шахту, как ни старался это предотвратить Скрыпник.Ну не нужно инвестору столько конторских служащих…

После ликвидации объединения в Свердловске отстаивать интересы предприятий и рабочих будет фактически некому.

(Проводя аналогию можно сказать так: пальцы останутся, но кулака не будет).

Очередная реформа приведет только к сокращению работников и из 8 тысяч работников предприятия для начала уберут человек 500.

Так что уважаемые сотрудники некогда славного и могучего объединения СА, уже сегодня, сейчас, решайте вопрос о трудоустройстве в новой структуре.

Лично я рекомендую дать взятку, и заполучить место которое вас хоть как-то прокормит"…

"Люди! Люди! У нас надвигается полная жопа!

На Партизане (имеется ввиду город Червонопартизанск, луганская область-ОРЛО, Партизан-местное название города) вспышка коронавируса, половина врачей партизанской больницы на больничном или на обсервации. Подтвержден коронавирус у работницы регистратуры. Представьте сколько людей с ней контактировали???

Акмаева 100% с короной, у нее более чем 70 контактеров. Кардиологию закрыли на обсервацию вместе с пациентами, но цыгане, которые лежали в отделении, не стали соблюдать режим обсервации и сбежали из отделения!

Врач Высоцкая в тяжелейшем состоянии на ИВЛ.

Навроцкий в Луганске в критическом состоянии на ИВЛ!

Лечить нечем!

Врачи и медперсонал сейчас стремятся уйти в отпуск, но их естественно не пускают, они уходят на больничный.

У медиков просто руки опускаются!

Свердловчане! Подумайте сейчас о себе, максимально ограничьте контакты, не выходите без крайней нужды из дома!"

" Свердловчане, не верьте тем, кто пишет, что вируса нет и у нас в республике все на контроле. В больнице заболела короновирусом зав. кардиологии Акмаева. Трое суток лежала в коме. И сколько людей заразилось при контакте с ней".

"Свердловчане проснитесь! Мы оказались в полном неведении!

Нет объективной информации о карантине и процессе распространения вируса! Кто-то из вас верит мычанию Мирошникова?

Непонимание ситуации во время эпидемии это самое страшное!

Власть не должна замалчивать факты заражений! Лично у меня нет иллюзий в отношении медицины в республике, надеюсь только на самоизоляцию, иммунитет и счастливый случай.

По городу ходит информации о 14 заболевших в Бирюково. По моей информации, какой-то товарищ приехал с Москвы и пошел гулять по селу. Был на свадьбе, в баре, общался с кучей народа!

Бирюково все гудит! А власть молчит!

Может надо закрывать на въезд и на выезд село?

Так получилось, что единственный источник информации о вирусе — это соцсеть".

"Внимание всем. Главврач 4-й больницы Луганска Навроцкий действительно заболел коронавирусом.В 4-ую больницу Луганска свозили всех с подозрением на коронавирус, результат закономерен — персонал начал болеть сам.

На данный момент больница прекращает обслуживание больных и остается на осадном положении.Есть достоверная информация, что будучи больным короной, но еще не зная об этом, Навроцкий активно контактировал с министром здавоохранения ЛНР и другими топовыми медицинскими чиновниками. На данный момент все высокопоставленные контактеры ушли в добровольную обсервацию.Ситуация, мягко говоря, тяжелая!".

"Братишки-шахтерики, инсайдик вам из Москвы. ВТС (структура, которая захватила шахты, принадлежит олигарху Курченко- от автора) в Свердловске показал убыток за год 4 МИЛЛИАРДА рублей. Ну сами посудите, какая может быть прибыль с такой добычей…

Так вот, в Москве за*бались донатить в наши шахты и поставили задачу руководству сделать производство безубыточным. Вариант только один — закрыть крайне не рентабельные и бесперспективные шахты в текущем году.Так что, выплата январской зарплаты может быть последней радостью в долгосрочной перспективе. Вы лучше скажите, сколько миллионов тонн черного золота добыли ровеньковские шахты в 2019. Бывали времена, когда объединение добывало 7.5 миллионов тонн. А совместно со Свердловкой более 15 миллионов тонн.А это, если не ошибаюсь, была пятая или четвертая часть всех энергетических углей, добываемых на Украине. А сейчас добычи нет, запчастей нет.

На шахте Харьковской остановилась лава из-за выхода из строя маслостанции.

Запчасти ищут пожарные, ищет милиция. Ищут, но не могут найти! Работяги кто в Нерюнгри, кто в Воркуте или ещё дальше, где Макар телят не пас. Не заморачивайтесь про доллар,

На Донбассе давно поставили КРЕСТ. Как он был Диким Полем, так всё к этому и вернётся.

Останутся только терриконы, как память о былом Величии".

В неподконтрольном Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области оккупационные "власти" решили затопить шахту №160 и шахту Новоплавовскую. До конца 2021-го года в "республиках" будут уничтожены все угледобывающие предприятия.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИКВИДИРУЕМЫХ ШАХТ В ОРЛО!!

В "республике" "лнр" приняли решения о ликвидации не прибыльных угледобывающих предприятий и даже приняли соответствующий "закон" о "реструктуризации угольной промышленности".

Шахты ОРДЛО, которые подлежат закрытию:

Шахта "Никанор-Новая" г. Зоринск — будет закрыта до 01.02.2021 года;

Шахта 19 партсъездапос. Юрьевка — до 31.12.2020;

Шахтоупрпвление "Луганское" пос. Юбилейный — до 01.02.2021;

Шахта "Партизанская" г. Антрацит — до 01.02.2021;

Шахта им. Ф.Э. Держинского г. Ровеньки — до 01.02.2021;

Ранее были закрыты:

г. Красный луч:

шахта "Известие";

шахта "Краснолучцкая";

шахта "Краснокутская";

шахта "Миусинская";

шахта "Хрустальская";

шахта "Княгининская";

шахта "Новопавловская"

Перевальский р-н:

шахта "Вергилевская";

шахта "Фащевская";

шахта "Ломоватская";

шахта "Черкасская";

шахта "Лутугинсеая";

г. Ровеньки:

Шахтоуправление "Ровеньковское";

Шахта 81 "Киевская";

г. Первомайск:

Шахта Первомайская.

Шахты в ОРЛО, которые продолжат работу:

г. Антрацит:

Шахта "Комсомольская";

г. Ровеньки:

шахта им. Космонавтов;

шахтоуправление "Ясеновское";

г. Свердловск:

Шахтоуправление "Свердловское";

Шахтоуправление "Червонопартизанское";

пос. Белореченка:

шахта "Белореченская";

Также работу продолжат действующие шахты "Краснодонугля".

Шахты будут ликвидированы не сразу, решение будет приниматься по результатам работы предприятий за последние два года.

В Донецке, "республике ОРДО" по приказу Пушилина демонтировали скульптуру In Perspective "В перспективе" итальянского скульптора Лоренцо Куинна, которая была установлена в сквере возле Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра. Скульптура была установлена в ноябре 2010 года. И ее очень любили горожане.

Основная мысль этой работы заключалась в том, что весь мир находится в наших руках и каждому по силам изменить его к лучшему. Скульптора Лоренцо Куинна – рука, держащая хрусталик. Надпись на памятнике гласила: "Мы живем в очень хрупком мире, будущее которого в наших руках. Каждый может сделать этот мир лучше".

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Последняя новость, как нельзя красочнее показывает нам будущее "республик" и самой охлократии в целом: у них нет перспективы. Жители Донбасса своими руками разрушили свой мир, своими руками построили гетто. И это, вот эта жизнь ОРДЛО — Донбасса, вот этот популизм, мир черни и тупости, русский мир с триколорадным оттенком революционеров "гомо советикусов" должны стать учебником для будущих поколений под названием "никогда снова".

Охлократия всегда пожирает своих родителей.

Власть охлоса всегда основана на низменном, низшем, на крови и насилии, лжи, манипуляциях, популизме и деградации. Достаточно вспомнить, сколько строителей коммунизма было убито советской властью в эпоху СССР.

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