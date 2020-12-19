Жителей Крыма возмутили слова Путина о больших запасах пресной воды

Заявление президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции 17 декабря о том, что в оккупированном Россией Крыму достаточно запасов пресной воды, вызвало возмущение у жителей полуострова.

Пользователь Twitter RoksolanaToday&КрымUA написал, что Россия ничего с водой в Крыму делать не будет. Оккупанты только заберут ее у местных жителей.

"Выкачают подземные источники, вылакают последние озера, осушат лужи. Ихтамнетам воду будут забирать у всех крымчан. Соленая пустыня", – сказано в сообщении.

Крым превращается в соленую пустыню Twitter

В другом твите пользователь добавил, что можно жить без связи, интернета, цивилизации, безвиза, лекарств и продуктов. Но не без воды.

"И отсутствие планов по воде для Крыма означает одно – высушить и выбросить", – написано в сообщении.

У России нет планов по воде для Крыма Twitter

Кроме того, RoksolanaToday&КрымUA написал и о том, что оккупационные власти решили сделать территорию озера Бараколь "государственным природным заказником" и особо охраняемой зоной.

Озеро Бараколь взяли под охрану Twitter

"Расположенное вблизи села Наниково пересыхающее соленое озеро Бараколь – теперь является особо охраняемой природной территорией. А толку?", – написал автор сообщения.

Он также опубликовал фотографии озера, которое больше напоминает большую лужу, чем водоем.

Озеро Бараколь Twitter

Озеро практически пересохло Twitter

В комментарии пользователь"Крымский Хахол" предположил, что скоро территорию озера застроят, поскольку там очень красивое место.

Территорию озера скоро застроят Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил о больших запасах пресной воды под прилегающей к оккупированному Крыму акваторией Азовского моря. На решение проблемы с пресной водой на полуострове якобы выделяются соответствующие средства и РФ не будет на этом экономить.