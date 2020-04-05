Главная Новости
5 апреля • обновлено в 12:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Житель Полтавы нелепо оправдался за выходку с мелочью в супермаркете. Видео

2.9т
Читать материал на украинском

Житель Полтавы Сергей Гременчук, ставший скандально известным после того, как швырнул мелочь в лицо кассирше супермаркета, заявил, что раскаивается в своем поступке.

Видео с оправданиями мужчины опубликовало управление Национальной полиции в Полтавской области (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сергей Гременчук

Сергей Гременчук

Хулиган отметил, что его разозлило то, что кассирша другим покупателям давала сдачу бумажными купюрами, а ему дала монетами.

Новость обновляется.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Полтава
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
6
Смешно
0
Интересно
6
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги