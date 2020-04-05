Житель Полтавы Сергей Гременчук, ставший скандально известным после того, как швырнул мелочь в лицо кассирше супермаркета, заявил, что раскаивается в своем поступке.
Видео с оправданиями мужчины опубликовало управление Национальной полиции в Полтавской области (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Сергей Гременчук
Хулиган отметил, что его разозлило то, что кассирша другим покупателям давала сдачу бумажными купюрами, а ему дала монетами.
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