"Окраина России!" Житель Донбасса устроил разборки в автобусе с воином ВСУ. Видео возмутило украинцев

В сеть попало видео вопиющего инцидента в автобусе – житель Донбасса набросился с обвинениями на украинского военного.

Ролик опубликовал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Они живут рядом, они мечтают вонзить нам нож в спину, они с паспортами Украины, но в душе они настоящие враги, которые ждут своего часа. Они неизлечимо инфицированы", – написал он.

Житель Донбасса устроил разборки с воином ВСУ Скриншот из видео

Так, на видео мужчина обвинил военного в том, что "власть, которую они привели, ничего не сделала". "Россия вам не нравится? А американцы что вам помогли? Запомни, ты один раз присягал!" – выдал пассажир.

Военный объяснил, что действительно присягал только раз – своей Родине Украине. На что мужчина ответил новыми оскорблениями: "Это не твой флаг. Это не Украина, а окраина России, Белоруссии".

"А дальше как, с эсесовцами, со всеми, б*ндеровцами? Меня напрягают ваши военные", – разразился новым бредом пассажир.

"Какие ваши? Вы где живете?" – ответил ему военный. "На Донбассе!" – крикнул пассажир и вышел.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети. "Нет проблем. Лишение гражданства, 24 часа на сборы и билет в один конец нах**, то есть в Россию", "Судя по нему оно до душа дойти не может. Уже 6 год", "Он просто тупой. Чем и опасен", "Таких только ногами топтать", "Старый российско-совковый шиз. Такие не лечатся", "Ватный на всю голову", – написали в комментариях.

Вони живуть поряд, вони мріють встромити нам ножа у спину, вони з паспортами України, але в душі вони справжні вражини які чекають свого часу. Вони невиліковно інфіковані

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в маршрутке пассажир, которому не досталось сидячего места, оскорбил украинцев.

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