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18 февраля • обновлено в 22:43
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"Окраина России!" Житель Донбасса устроил разборки в автобусе с воином ВСУ. Видео возмутило украинцев

5.8т
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В сеть попало видео вопиющего инцидента в автобусе – житель Донбасса набросился с обвинениями на украинского военного.

Ролик опубликовал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Они живут рядом, они мечтают вонзить нам нож в спину, они с паспортами Украины, но в душе они настоящие враги, которые ждут своего часа. Они неизлечимо инфицированы", – написал он.

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Житель Донбасса устроил разборки с воином ВСУ

Житель Донбасса устроил разборки с воином ВСУ

Скриншот из видео

Так, на видео мужчина обвинил военного в том, что "власть, которую они привели, ничего не сделала". "Россия вам не нравится? А американцы что вам помогли? Запомни, ты один раз присягал!" – выдал пассажир.

Военный объяснил, что действительно присягал только раз – своей Родине Украине. На что мужчина ответил новыми оскорблениями: "Это не твой флаг. Это не Украина, а окраина России, Белоруссии".

"А дальше как, с эсесовцами, со всеми, б*ндеровцами? Меня напрягают ваши военные", – разразился новым бредом пассажир.

"Какие ваши? Вы где живете?" – ответил ему военный. "На Донбассе!" – крикнул пассажир и вышел.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети. "Нет проблем. Лишение гражданства, 24 часа на сборы и билет в один конец нах**, то есть в Россию", "Судя по нему оно до душа дойти не может. Уже 6 год", "Он просто тупой. Чем и опасен", "Таких только ногами топтать", "Старый российско-совковый шиз. Такие не лечатся", "Ватный на всю голову", – написали в комментариях.

Житель Донбасса устроил разборки с воином ВСУ
Житель Донбасса устроил разборки с воином ВСУ
Житель Донбасса устроил разборки с воином ВСУ
Житель Донбасса устроил разборки с воином ВСУ
Житель Донбасса устроил разборки с воином ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в маршрутке пассажир, которому не досталось сидячего места, оскорбил украинцев.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Комментарии
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
ничего нового, совок и пропаганду никто не отменял, нужна смена поколений
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Франко Иван
Франко Иван
Вот с*ка сепаратистская....! Рвань и пьянь беззубая...! Давить их катком ... , тв*рей...!
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Golan Sim
Golan Sim
Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии по 80 $, а зарплаты в среднем 250 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти во,йна? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Golan Sim, ОБЪЕКТИВНО, когда у симочки будет запор? пока наблюдаю понос методичками
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