"С шампанским и "Слава Украине!" Житель "ДНР" рассказал, как будут встречать ВСУ на Донбассе

Житель временно оккупированного Снежного (Донецкая область) заявил, что на Донбассе люди ждут прихода украинской армии и освобождения от российских захватчиков.
Трогательной мечтой он поделился в эфире программы "Вечер с Яниной Соколовой", общаясь с журналисткой по телефону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Ждем Украину, ждем полностью. Пусть не рассказывают там, что тут все процветает. Мы ждем еще, я вам честно скажу, с 2014 года. У моей бабушки стоит бутылка шампанского, которая с 2014 года ждет наших ребят, чтобы их встретить со "Слава Украине!" – рассказал мужчина.
Донбасс – Украина
"Луганский радар"
Кроме того, он опроверг фейк оккупантов о том, что на Донбассе идет "гражданская" война. Также житель Донбасса заявил, что даже многие сторонники террористической "ДНР" уже отказались от своих убеждений, поняв, с чем к ним пришли оккупанты.
"Россиянам тут нечего делать. Нет тут "гражданской" войны. Есть российско-украинская война", – уверенно заявил патриот.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель российской Сибири ярко поддержал Украину в борьбе с кремлевской оккупацией. В шоу Соколовой он заявил, что агрессор должен убраться с захваченных территорий. Также мужчина признал, что украинцы никогда не простят России начатой войны.
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