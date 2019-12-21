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21 декабря • обновлено в 12:21
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"С шампанским и "Слава Украине!" Житель "ДНР" рассказал, как будут встречать ВСУ на Донбассе

2.3т
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Житель временно оккупированного Снежного (Донецкая область) заявил, что на Донбассе люди ждут прихода украинской армии и освобождения от российских захватчиков.

Трогательной мечтой он поделился в эфире программы "Вечер с Яниной Соколовой", общаясь с журналисткой по телефону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ждем Украину, ждем полностью. Пусть не рассказывают там, что тут все процветает. Мы ждем еще, я вам честно скажу, с 2014 года. У моей бабушки стоит бутылка шампанского, которая с 2014 года ждет наших ребят, чтобы их встретить со "Слава Украине!" – рассказал мужчина.

Донбасс – Украина

Донбасс – Украина

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Кроме того, он опроверг фейк оккупантов о том, что на Донбассе идет "гражданская" война. Также житель Донбасса заявил, что даже многие сторонники террористической "ДНР" уже отказались от своих убеждений, поняв, с чем к ним пришли оккупанты.

"Россиянам тут нечего делать. Нет тут "гражданской" войны. Есть российско-украинская война", – уверенно заявил патриот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель российской Сибири ярко поддержал Украину в борьбе с кремлевской оккупацией. В шоу Соколовой он заявил, что агрессор должен убраться с захваченных территорий. Также мужчина признал, что украинцы никогда не простят России начатой войны.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
ДНР Вооруженные силы Украины
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА СВИДОМАЯ ХРЕНЬ!!!!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Андрущенко Владимир, Может кто-то и ждёт, но не надо это выставлять как массовость. Ждут освободителей, а дождутся Сребреницу и освободят их от бренных тел их, и воспорят они ну вобщем туда, где все будут в конце-концов.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А тем временем уже сотни тысяч "ждущих" всу получили российские паспорта. И сотни тысяч в очереди. Кому вы эту шляпу от имени "жителя Донбасса" втюхиваете? Дёшево.
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коршун федот
коршун федот
Кристина Стефанова, Какие сотни тысяч - милиарды угнетенных жителей дамбаса ждут в очереди, чтоб получить самый дешевый в мире аусвайс, чтобы иметь возможность путешествовать по южным асетиям. приднестровью и канешна жн по залатому кольцу.Каким надо быть тупым уб.люд.ком, чтобы писать такую хрень!
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