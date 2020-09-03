Жир на животе у мужчин может увеличить риск смерти – ученые

Жир на животе у мужчин может увеличить риск смерти.

Исследования показали, что мужчины, у которых откладывается жир в области живота, больше рискуют умереть от рака простаты.

У мужчин с талией 103 см и больше риск смерти от болезни на 35 процентов выше, чем у мужчин, которые носят брюки 90 см или меньше, пишет Daily Mail.

В ходе исследования Оксфордского университета, в котором приняли участие более 200 тысяч мужчин, не обнаружили повышенного риска у людей с более высоким общим содержанием жира в организме, если он распространяется по всему телу.

Это говорит о том, что именно конкретное расположение жира делает мужчин более предрасположенными к смертельной болезни.

Жир, хранящийся в животе, считается наиболее опасным типом, поскольку он покрывает жизненно важные органы, такие как печень, поджелудочная железа и кишечник.

По словам исследователей, это может мешать их нормальному функционированию и способствовать росту раковых клеток.

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