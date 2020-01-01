Жил в российском консульстве: во время обмена Украина отдала "Л/ДНР" дизертира из Крыма

Во время обмена пленными между Украиной и "Л/ДНР" в Россию вернулся выходец из аннексированного Крыма Валерий Руднев.

Как сообщает "Коммерсантъ", в мае 2018 года он был задержан сотрудниками украинских спецслужб в порту Черноморска возле Одессы. Руднева обвинили в дезертирстве, поскольку в 2014 году, когда Крым был аннексирован Россией, он не сохранил верность украинской присяге, а принял гражданство РФ.

Сообщается, что после предъявления обвинения его не заключили под стражу, а отпустили под подписку о невыезде. Руднев обратился в российское генконсульство в Одессе, и дипломаты позволили ему поселиться в дипмиссии.

Обмен пленными Факты

В материале отмечается, что матрос прожил в Генконсульстве последние полтора года, ни разу не покинув его территорию.

С украинской стороной параллельно велись переговоры о выдаче Руднева России. Результатом их стало включение его в список на обмен. Незадолго до обмена украинский суд приговорил матроса к пяти годам с испытательным сроком в один год без отбывания первого года в местах заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

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