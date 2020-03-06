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6 марта • обновлено в 16:46
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Жестокое убийство девушки в Харькове: полиция задержала подозреваемых

3.5т
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В Харькове задержали подозреваемых в убийстве девушки, чье обгоревшее тело было найдено в канализационном коллекторе 2 марта.

Такую информацию подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, передает NewsRoom, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что двоих подозреваемых задержали в Песочине.

Жестокое убийство девушки в Харькове: полиция задержала подозреваемых

Telegram-канал "Треш Харков"

Напомним, в Харькове 1 марта нашли труп молодой женщины с перерезанным горлом в водном коллекторе, расположенном в Новобаварском районе города. Девушке перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли. При этом на шее жертвы был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".

Убитой оказалась Анастасия Слухова. 25-летняя девушка родилась в Харькове. Согласно прописке проживала в поселке Высоком на улице Мира, 89.

Позже в сети появились фото вероятного подозреваемого в убийстве девушки. Им оказался 27-летний уроженец Харькова Олег Сарычев, 09.09.1992 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у входа в один из корпусов Национального транспортного университета 28 февраля обнаружили тело человека. Погибшего нашли на территории местности Выдубичи.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Харьков
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мова и майдан работают!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мова и майдан работают! я уже навно пишу, что вы оскотинились, а вы мне не верили...
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