Жестокое убийство девушки в Харькове: полиция задержала подозреваемых

В Харькове задержали подозреваемых в убийстве девушки, чье обгоревшее тело было найдено в канализационном коллекторе 2 марта.

Такую информацию подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, передает NewsRoom, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что двоих подозреваемых задержали в Песочине.

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Напомним, в Харькове 1 марта нашли труп молодой женщины с перерезанным горлом в водном коллекторе, расположенном в Новобаварском районе города. Девушке перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли. При этом на шее жертвы был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".

Убитой оказалась Анастасия Слухова. 25-летняя девушка родилась в Харькове. Согласно прописке проживала в поселке Высоком на улице Мира, 89.

Позже в сети появились фото вероятного подозреваемого в убийстве девушки. Им оказался 27-летний уроженец Харькова Олег Сарычев, 09.09.1992 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у входа в один из корпусов Национального транспортного университета 28 февраля обнаружили тело человека. Погибшего нашли на территории местности Выдубичи.

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