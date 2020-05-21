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21 мая • обновлено в 13:03
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Жестокое убийство девочки под Харьковом: появились новые детали следствия

3.1т
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Жительницу Харьковщины Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве дочери, могут отправить для психиатрической экспертизы в соседний регион.

Об этом сообщаетNewsRoom с ссылкой на пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковский области.

Как сообщают журналисты, сейчас следователи решают вопрос о том, необходимо ли перевозить женщину в Днепр, где есть специализированная клиника с современным оборудованием. Пока фигурантка по-прежнему находится под стражей.

Жестокое убийство девочки под Харьковом: появились новые детали следствия

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
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