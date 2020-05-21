Жительницу Харьковщины Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве дочери, могут отправить для психиатрической экспертизы в соседний регион.
Об этом сообщаетNewsRoom с ссылкой на пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковский области.
Как сообщают журналисты, сейчас следователи решают вопрос о том, необходимо ли перевозить женщину в Днепр, где есть специализированная клиника с современным оборудованием. Пока фигурантка по-прежнему находится под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, и с ножом в руке задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
Оказалось, что это 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова несла голову своей дочери.
Обезглавленное тело девочки в доме под Харьковом обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Дядя Кристины рассказал, что семья жила бедно, но Татьяна постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
Подозреваемой в убийстве 13-летней дочери суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Ей назначили психиатрическую экспертизу.
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