Жительницу Харьковщины Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве дочери, могут отправить для психиатрической экспертизы в соседний регион.

Об этом сообщаетNewsRoom с ссылкой на пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковский области.

Как сообщают журналисты, сейчас следователи решают вопрос о том, необходимо ли перевозить женщину в Днепр, где есть специализированная клиника с современным оборудованием. Пока фигурантка по-прежнему находится под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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