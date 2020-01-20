Жестокие бои и потери: как террористы атакуют украинцев на Донбассе

Волонтеры и журналисты обвинили пресс-центр штаба Операции объединенных сил в предоставлении недостоверной информации о районах, которые подвергаются обстрелам со стороны так называемых "Л/ДНР".

Конкретно, речь идет об участке разведения войск в районе Золотого-4, где, по информации журналистов, уже несколько дней ведутся бои. В ООС же прояснили ситуацию. Подробности – в OBOZREVATEL.

Главное:

В районе н.п. Золотое несколько дней продолжаются жесткие бои.

Сообщается о двух погибших и десятерых раненых.

В сводках ООС нет никаких упоминаний про бои в Золотом. Штаб обвиняют во лжи ради сохранения иллюзии режима тишины на участке разведения войск в Золотом-4.

В пресс-центре ООС ответили на обвинения.

Суть обвинений

На страницах в соцсети Facebook 19 января разгорелись бурные обсуждения относительно умалчивания со стороны пресс-центра ООС о продолжающихся вот уже несколько дней боях в районе поселка Золотое.

Первым об обстреле Золотого написал в Facebook журналист Руслан Смещук. "Поехали снимать Водохреща, а попали на Вогнехреща. Золотое-4 второй день гремит от прилета минометных мин. Местные люди прячутся по погребам, перебиты линии электропередач. Восемь военных ранены. Я как будто бы попал в 14/15 год", – сообщил журналист.

Информацию подтвердил волонтер Олександр Карпюк, который пишет в Facebook под псевдонимом Серж Марко: "Район Золотого. 72 бригада. 120 мины. 8 раненых. Чудом не намесили двухсотых. Просто чудом. Штаб ООС молчит, заявление на этом не акцентируется. Обстреляли Орехово, говорят, ага. Надо еще несколько населенных пунктов развести, а как же еще. Интересно сделать инфографику потерь в районах Золотого и Петровского", – возмутился волонтер.

Все посты сопровождены подтверждающими фото, якобы с места обстрелов со стороны боевиков в Золотом-4. При этом в сводках штаба ООС нет ни единого упоминания о боях в данном населенном пункте, но вместо него зачастило другое название – Орехово. Этот населенный пункт находится в 10 км от Золотого, и по данным штаба Объединенных сил, часто подвергается обстрелам с подконтрольной "ЛНР" территории.

"Стреляли из минометов калибра 120 мм – 27 мин. Также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения", – сообщили в штабе данные за 18 января.

Сводка ООС скрин

В итоговых сводках за 19 января также указывается про обстрел в Орехово: "10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: семь раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов - 9 выстрелов", – сообщили в ООС утром 20 января, указав, что в результате обстрелов погиб один украинский военный.

Сводка ООС скрин

В комментариях под постами пользователи Facebook стали обвинять пресс-центр в том, что они умышленно умалчивают правдивую информацию, чтобы не писать об обстрелах в районе разведения войск около Золотого-4 и специально указывают только поселок Орехово.

Помимо сообщений от журналистов и волонтеров, о нарушении режима тишины в Золотом-4 сообщили в ООО "Луганское энергетическое объединение", которое является поставщиком электроэнергии, в частности, в н.п. Золотое-4.

Согласно их сообщению, 18 января в результате обстрела поселка была повреждена линия энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ по улице Вольная 2. По состоянию на 15:00 19 января ремонтную бригаду так и не пустили в поселок из-за постоянных обстрелов.

Что происходит в районе Золотого

В комментарии OBOZREVATEL в пресс-центре штаба ООС подтвердили, что обстрелы около н.п. Золотое ведутся, однако они не затрагивают участок разведения войск.

"Если брать участок разведения, то он проходит в районе н.п. Катериновка, под н.п. Золотое, и немного затрагивает территорию Золотое-4", – напомнили в ООС.

Карта Золотого

А вот боевые действия в последние дни развязались чуть выше, над Золотым 4 и 5, ближе к н.п. Орехово.

"Если смотреть по спутниковой карте, видно, что вдоль от Золотого до Золотого-5 идут терриконы, грубо говоря, от них до Орехово идут украинские позиции, и эти позиции обстреливаются вдоль всей линии. Обстрелы идут из неподконтрольных Украине населенных пунктов Донецкого, Голубовского и Березовского. Что-то попадает на Орехово, а что-то на Золотое-4, но большинство все же на Ореховое, поэтому указываем в сводках его", – рассказали в пресс-штабе.

В пресс-центре ООС также сообщили, что погибший 19 января украинский военный воевал в районе Золотое-Орехово. Данных по пострадавшим штаб не получил: "Скорее всего, их не было", – сказали нам.

В 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, непосредственно защищают украинские позиции в районе Золотого и Орехово, собеседники OBOZREVATEL подтвердили информацию о ведении жестких боевых действий, и масштабные обстрелы со стороны боевиков в последние дни. Однако также отмечают, что обстрелы происходят не в зоне участка разведения войск.

Еще с момента объявления о разведении войск в Золотом, на месте находятся ветераны полка "Азов" с волонтерами. Туда же приезжает и руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин. По его словам, ребята на месте подтверждают наличие постоянных обстрелов.

"ОБСЕ ведет наблюдение с помощью дронов, и за последние несколько дней было зафиксировано около 650 обстрелов Золотого-4 и позиций 72-бригады, и это только из минометов", – сообщил ветеран полка "Азов".

"Объяснения ООС звучат так, что "все условия выполнены, а обстрелы там ни на что не влияют". Но там небольшой поселок, где живет от 400 до 1000 жителей, и высчитывать, что там в Золотое-4 попали, а здесь в Золотое-2, и оправдать то, что погибают бойцы, получают ранения, нарушается режим тишины, то, что люди в опасности, это неправильно", – заявляет Тамарин.

При этом представитель Нацкорпуса отмечает, что Золотое-4 должно было войти в серую зону, ведь оборонительные позиции пытались строить за селом. Но из-за большого внимания со стороны общественности и СМИ, его удалось отстоять. Тамарин уверен, что украинский президент должен жестко реагировать на такое активное проявление агрессии со стороны оккупантов.

Участки разведения

Напомним, что с лета 2019 года началось разведение сил и средств по обеим сторонам линии столкновения на трех участках – Станица Луганская, Золотое-4 (Катериновка) и Богдановка.

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Процесс стартовал со Станицы Луганской еще в конце июня, один за одним отвод войск происходил на каждом, определенном Минскими соглашениями, участке. Последние действия были выполнены в Богдановке в середине ноября 2019 года.

После успешной реализации договоренностей на уровне участников ТКГ в Минске, на встрече стран-лидеров "нормандского формата" в декабре Украина, Франция, Германия и Россия договорились определить три новых участка для отвода сил и средств.

По состоянию на 20 января, украинская сторона предложила провести разведение войск в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска Гнутово.

Со стороны так называемых "Л/ДНР" поступило еще по три предложения. Как сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, в ближайшее время на заседании ТКГ в Минске все предложения должны будут свестись к трем новым участкам, которые будут устраивать все стороны.

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