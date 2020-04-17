Жесткий карантин в Украине опасен: социолог назвал причину

Жесткие карантинные меры в Украине могут привести к установлению полицейского контроля над гражданами.

Как заявил в интервью "Фактам" заместитель директора института социологии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук Евгений Головаха, хотя большинство украинцев считает действия власти по введению ограничений своевременными, но значительно уменьшилось число тех, кто поддерживает штрафы и более жесткие наказания за нарушение требований карантина.

Евгений Головаха

"Люди морально на стороне власти, но задумались над тем, не приведут ли эти меры к установлению авторитарного контроля над гражданами, этакого буквально полицейского контроля", – отметил он.

По словам социолога, вторая опасность карантина – это ухудшение экономической ситуации.

"Четверть населения фактически утратила легальные источники получения дохода. Это означает, что они могут начать искать нелегальные, в том числе и противозаконные, или же просто будут бедствовать, что немногим лучше", – подчеркнул Головаха.

Он спрогнозировал, что каждый новый шаг в ужесточении карантина приведет к появлению все большего количества людей, утративших источники дохода и возможности элементарного выживания.

"Это очень серьезная проблема, над которой надо думать сейчас", – добавил социолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на период карантина власти ввели некоторые ограничения по проведению проверок, но одновременно появились новые основания для привлечения к ответственности.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что с 24 апреля в стране начнется процесс выхода с карантина из-за COVID-19.

Однако 15 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в условиях антирекорда заболеваемости коронавирусом говорить о выходе с карантина нецелесообразно.

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