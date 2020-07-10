Жесткий карантин убьет Украину как государство, – Комаровский

Доктор Евгений Комаровский заявил, что категорически против нового жесткого карантина в Украине.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом украинский врач-педиатр заявил в интервью каналу "Politeka Online". Видео было опубликовано на YouTube-канале Комаровского (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Я глубочайше убежден, что жесткий карантин убьет Украину как государство. от нас просто ничего не останется экономически", – считает медик.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии жесткость может быть применена, однако только касательно групп риска. "Ни в коем случае не останавливать учебный процесс, производство", – сказал Комаровский.

Врач добавил, что к экономическим последствиям прибавляются и другие, среди которых психологические. В частности, многие семьи разучились общаться, что показал карантин.

Как писал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский также пояснил, почему переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.

По мнению Комаровского, популярным курортам, в частности в Турции и Египте, грозит серьезный удар, если кто-то из отдыхающих заразится там COVID-19 и умрет.