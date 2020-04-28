В Украине по состоянию на 28 апреля зафиксировано 239 летальных случаев коронавируса COVID-2019.

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Такие данные опубликованы Министерством здравоохранения Украины. Ведомство отчиталось о статистике смертей от новой инфекции в стране.

Статистика по летальных случаях коронавируса в Украине pravda.com.ua

Больше погибших среди мужчин (132 случая или 55,2%), чем женщин (107 случаев, 44,8%). Что касается возраста, то большинство погибших – лица старше 50 лет (85% всех случаев).

Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие болезни: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, в некоторых таких заболеваний было несколько.

"Пожалуйста, будьте внимательны, оставайтесь дома и при первых признаках респираторного заболевания позвоните семейному врачу. Своевременное обращение может спасти жизнь", – отметили в Минздраве.

Добавим, летальные исходы от COVID-2019 зафиксированы во всех регионах, кроме Луганской области.

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Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что небольшой рост количества инфицированных коронавирусом за понедельник-вторник, 27-28 апреля, свидетельствует о том, что последствия празднования Пасхи в Украине уже пройдены.