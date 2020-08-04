Жертва нападения в поезде УЗ рассказала о сложной операции: боль такая, словно зубы вырвали

Анастасия Луговая, которая пережила нападение и попытку изнасилования в поезде Мариуполь – Киев, перенесла сложную операцию.

Об этом девушка рассказала в Facebook, опубликовав фото и рассказав о боли, которую ощущала.

"То, что у меня сейчас, отдаленно напоминает брекеты. Но в разы хуже. Можете почитать, как делают такие операции. Когда выходит обезболивающее, чувство, что каждый зуб вырвали, и он кровоточит", – поделилась она.

Также Луговая сказала, что ночью почти не спала в больничной палате.

"Из-за боли, и из-за того, что просто боюсь каждого шороха. Услышала среди ночи мужской голос за стенкой, что-то не понятное говорит громко. Вызвала медсестру, оказалось, что там мужчина кавказской национальности переживает так громко – утром ему должны делать операцию. Успокоилась, но трусить не перестало", – отметила девушка.

Анастасия Луговая после операции Facebook\Анастасия Луговая

Facebook\Анастасия Луговая

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