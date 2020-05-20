Спаивают детей и принуждают к сексу: как педофилы в Украине попадают в ловушку "охотников". Эксклюзив

В Запорожье "охотники за педофилами" из группы "Наследие" поймали очередного любителя детей. Им оказался 23-летний медбрат одной из больниц города, который приехал в Запорожье из Донецка.

На счету этой группы 190 подобных случаев, только за последний год – около 20. Молодые люди из "Наследия" находят таких мужчин в соцсетях, назначают им встречу. Уже на месте проводят видеосъемку, узнают их адрес проживания и придают огласке.

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Медбрат назначил встречу мальчику

Медбрат, который на видео назвал себя Сергеем, некоторое время переписывался с 13-летним мальчиком. Артем Артемьев, руководитель организации, выложил у себя на странице скрины переписки. В ней Сергей делает откровенно непристойные предложения парню.

На встречу с ребенком медбрат пришел с двумя бутылками вина и упаковкой презервативов.

Медбрат Facebook Артема Артемьева

"Назначил мальчику 13 лет встречу посредством переписки и устных бесед по телефону. Хотел напоить и овладеть юным телом в извращенной форме. Проведена профилактическая беседа, заполнены пробелы в знании морали и законодательства. Надеемся, что родные применят все возможные силы для контроля отпрыска и надают а-та-та", – написал Артемьев.

Также он рассказал, что в полицию отводить Сергея не стали, потому что бесполезно. "По Уголовному кодексу Украины умысел не является преступлением. Но мы же не можем допустить, чтобы этот человек надругался над ребенком ради доказательств", – поясняет OBOZREVATEL Артемьев.

"Сначала сомневался, но решился"

Это уже не первый случай, когда "Наследие" задерживает таких людей. Буквально месяц назад в Запорожье также поймали 22-летнего парня по имени Иван, который пригласил на встречу 13-летнюю девочку. Познакомился с ней в запрещенной соцсети "Вконтакте".

В переписке также делал непристойные предложения, присылал фото своих половых органов. На вопрос активистов, знал ли он о ее возрасте, что это ребенок, Иван ответил, что "сначала сомневался, но решился".

Иван пришел на встречу с ребенком Facebook Артема Артемьева

По словам Артемьева, после таких встреч данные о любителях детей они сообщают им на работу. "Оповещаем всех его друзей, родных, жен, сослуживцев. С помощью родственников контролируем и дальнейшее поведение. Многих персонажей после этого увозили из города, отправляли на принудительное лечение", – рассказывает OBOZREVATEL Артемьев.

На педофилов выходят двумя способами. Либо в организацию обращаются с жалобами родители детей, либо на сайте знакомств создаются фейковые аккаунты. "Иногда на акцию по поимке такого педофила с нами приходят и родители. Нам приходится буквально удерживать их от самосуда", – говорит Артемьев.

Порой пойманные любители детей пытаются жаловаться на активистов, но все эти попытки заканчиваются ничем.

Закон так и не принят

В Украине остро стоит проблема педофилии. Например, в апреле в Киеве полиция поймала 41-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетних девочек. На его счету 43 эпизода, говорят в полиции Подольского района столицы.

Он также находил своих юных жертв в соцсетях. Сначала налаживал с ними отношения, а через некоторое время начинал уже общаться на сексуальные темы. Также он отправлял девочкам свои порнографические фото и просил взамен прислать откровенные изображения.

С некоторыми собеседницами он встречался неподалеку от их дома и совершал развратные действия.

Сейчас ему предъявлены подозрения по ч.4 ст.153 (Сексуальное насилие), ч.2, ст.156 (Развращение несовершеннолетних). Ему грозит срок от 7 до 12 лет. Сначала мужчина умудрился выйти под залог. Однако после расследования еще нескольких эпизодов его отправили под стражу без возможности внесения залога.

К слову, в прошлом году парламент принял закон об усилении ответственности за преступления сексуального характера против детей. Этот закон вводил принудительную химическую кастрацию, а также публичный реестр лиц, которые совершили сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Однако закон был ветирован президентом Владимиром Зеленским, а новый до сих пор не принят.